Bralka v šoku: Na dom so ji poslali policijo

V uredništvu smo prejeli elektronsko pošto ogorčene bralke, ki jo je nič hudega slutečo lepega dne na domu obiskala policija. Ker je bralka Anita poštena ženska, ki v življenju še ni imela opravka z možmi v modrem, je bila seveda zelo presenečena, bolje rečeno pretresena. Še bolj po tem, ko so ji policisti razložili, zakaj so sploh tam.



Takole gre njena zgodba. Gospa se je pred mesecem dni potepala po slovenski obali, kjer je obiskala tudi enega izmed bencinskih servisov OMV, tam natočila gorivo in kupila sladoledno lučko. Ko je natočila gorivo, je odšla v notranjost črpalke, tam povedala številko, vzela omenjeno lučko in prodajalcu izročila bankovec. Ni bila pozorna, koliko ji je prodajalec vrnil. Saj veste, na dopustu smo vsi malo bolj sproščeni. Potem pa se je odpravila proti domu, v dobri veri, da je vse poravnano.



Tukaj pa se zgodba zakomplicira. Čez približno mesec dni so jo namreč na domu obiskali policisti, in sicer zaradi obravnave pobega z bencinskega servisa. Bralka jim je povedala, da je seveda poravnala račun, pa saj je vendar bila za blagajno. Ampak tako je očitno samo mislila. Kot kaže, je prodajalec preslišal, ko je povedala številko za gorivo in ji zaračunal samo sladoledno lučko. Ona pa zaradi nepazljivosti tega ni opazila. Dejansko torej ni plačala goriva, pa čeprav ga je hotela.



Pri OMV smo preverili, zakaj so nad bralko poslali policijo, če pa je bilo očitno, da gospa ni želela pobegniti. Odgovorili so nam, da imajo posamezni servisi, ki so v upravljanju partnerjev upravljavcev, pristojnost, da sami presojajo in odločajo, kako ravnati v primeru neplačil za prodano blago strankam servisa. Pojasnili so, kakšen je postopek, ko stranka stopi v notranjost bencinskega servisa in iz različnih razlogov ne opravi plačila: »Sprva se poskusi kontaktirati stranko. V kolikor je bil nakup opravljen s kartico zvestobe OMV SMILE & DRIVE, stranko najprej kontaktiramo s pomočjo podatkov, ki jih je zaupal pri vpisu v klub, in ga vljudno pozovemo k plačilu. V primeru, da partner upravljavec nima dotičnih podatkov, pa se lahko odloči za sprožitev postopka pri ustreznih organih. Glede na pretekle izkušnje se tudi v teh primerih odzove policija in dejanje tretira kot pobeg. To pomeni, da mora odgovorna oseba bencinskega servisa pri pristojni policijski postaji prijaviti sum pobega. Pri tem policija pozove odgovorno osebo bencinskega servisa k predaji ustreznih dokazil in nato stopi v stik s stranko.«



Kot vse kaže, gre le za nesporazum med stranko in prodajalcem, ki pa je imel kar hude posledice. Bralka Anita nam je namreč potožila, da je bila po obisku policije res v šoku, saj so ji povedali, da bo morala zaradi omenjenega dogodka celo na sodišče.



Nauk zgodbe? Vedno preverite znesek vrnjenega denarja.



Če se je tudi vam zgodil podoben neljub dogodek ali imate zgodbo, ki bi jo radi delili z našimi bralci, nam pišite.







Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: