Podvoz v Ljubljani poplavilo, v njem pa slečen moški (VIDEO)

Mnogi so komaj čakali, da se zdani. Minulo noč so namreč marsikje divjala neurja, ki so povzročila številne nevšečnosti – več o tem v članku Poplavljena Ljubljana: veter ruval drevesa, voda zalila tudi UKC (FOTO). Bralci ste nas opozorili še na en dogodek. Po družabnih omrežjih je zaokrožil posnetek slečenega moškega – na sebi je imel zgolj krajše hlačke, ki brodi po poplavljenem podvozu. Nekateri so se na ta račun nasmejali, drugi so ugibali, da je nesrečnik morebiti pred tem z vozilom zapeljal v vodo, ki jo je spregledal, in ostal brez kakšnega dela avtomobila ...