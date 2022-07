Parkiranje, da te kap: ne, ni vedno kriv voznik beemveja ali mercedesa

Včasih so črte, ki označujejo parkirna mesta, precej skupaj in je skoraj težko zadeti prazno mesto med njima. Včasih so malo manj spretni, pa roko na srce, nekateri tudi brezobzirni, vozniki.

Bralec Darko nam je poslal fotografijo iz Lenarta, kjer je v objektiv ujel parkirano vozilo. »Nespodobno parkiranje v Lenartu. Takih je veliko, z manjšimi avti je več nastopačev oz nastopačic ali nesposobnih voznikov oz. voznic.« Ob tem je dodal, da niso vedno krivi le vozniki beemvejev ali mercedesev.

Karkoli že vozite, upamo, da vam gre parkiranje bolje rok kot lastniku ali lastnici zgornjega vozila ...

