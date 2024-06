V Ljubljani oborožena skupina Maročanov iskala Alžirca, zatekel se je v bližnji klub

Pretekli konec tedna je na Metelkovi prišlo do incidenta, v katerem je skupina maroških državljanov iskala moškega iz Alžirije. Oboroženi so bili z bokserji, razpršilci, palicami in noži z daljšimi rezili – mačetami. En razpršilec so vrgli v dvorano kluba Menza pri Koritu, kamor niso mogli vstopiti.

Vodja kluba je za 24ur povedal, da so policiste čakali več kot eno uro. V klubu je sicer prej potekala gledališka predstava. Alžirski državljan naj bi v Sloveniji bival že dlje, jabolko spora naj bi bila njegova trditev, da skupina Maročanov v različnih evropskih mestih s svojim vedenjem povzroča nemire.

To je enega izmed maroških državljanov tako razjezilo, da se je v soboto zjutraj pred klubom pojavil oborožen. Uprava kluba je poklicala policijo, jo čakala 20 minut, nato so Menzo pri Koritu zaprli.

Vrnil se je še isti večer – v spremstvu

V soboto po gledališki predstavi gledališča IGLU je moški znova prišel pred klub, tokrat v spremstvu oboroženih sostorilcev. Skušali so vstopiti v dvorano, kamor se je zatekel Alžirec, ker jim to ni uspelo, so začeli obmetavati zaprta vrata z različnimi predmeti (steklenicami, kamni). Prevračali so tudi smetnjake pred objektom.

»V nastalem kaosu smo zaprli vrata, organizirali prisebne, da počistijo steklovino, in ob 23.43 poklicali številko 113, naj nujno pošljejo interventno enoto, ker lahko vsak hip nekoga smrtno ranijo. Po desetih minutah razbijanja po vratih v poskusu, da bi vdrli, so napadalci zbežali v smeri Sema. Po eni uri čakanja na policiste smo ob 00:45 drugič klicali 113 in povedali, da interventne enote še vedno ni.«

»Dežurni je povedal – z glasom, ki je kazal, da ga ti klici že malo motijo –, da so patrulje že na terenu in da lovijo storilce. Na tej točki je prišlo do roba prepira, saj sem vztrajal, da bi policisti morali priti tudi na kraj napada, da dobijo potrebne podatke o napadu, napadalcih in podobno ter naredijo ustrezni zapisnik. Ker ni kazalo na razumevanje z druge strani, sva končala pogovor z zahvalo za pomoč,« je za 24ur povedal Samo Ljubešić, vodja kluba.

Zatrjujejo, da so na kraj incidenta prišli

Policija odgovarja, da so prišli na kraj dogodka, storilci pa so se razbežali, zato »na kraju samem dejanskih okoliščin dogodka in udeleženih oseb ni bilo mogoče ugotoviti«.

Policija ob tej priložnosti poziva vse, tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj, da o tem takoj obvestijo policijo na št. 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.

So pa policisti v neposredni okolici ugotovili identiteto treh oseb, katerih morebitno vlogo v dogodku še preiskujejo. »Do danes prijave morebitnih oškodovanih oseb nismo prejeli,« so dodali.

Opravili so razgovore z več pričami, okoliščine še preiskujejo.