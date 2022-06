Neverjetno, koliko je na Bledu plačala za ledeno kavo (FOTO)

Na Hrvaškem te dni dopustuje ogromno Slovenk in Slovencev, naši bralci pa nam sporočate, kakšne so vaše tamkajšnje izkušnje. Prejšnji teden smo poročali o narezku za tri osebe, ki je stal neverjetnih 80 evrov, v teh dneh pa smo prejeli še en račun naše bralke, ki je bila prav tako presenečena, a tokrat pozitivno.

Po facebooku je tokrat zakrožila fotografija moškega, ki je za dve veliki pivi na Pagu plačal samo 26 kun, kar je manj kot 4 evre. Ob tem je pripomnil, da se veliko bolj splača piti pivo na Pagu kot denimo v Izoli. V komentarjih se je oglasil še nekdo, ki je na Krku za pivo odštel 17 kun (2,26 evra, preračunano po tečaju BS oziroma ECB), za makiato pa 13 kun (1,73 evra).

V toplicah malo pivo več kot 3 evre

Oglasila se je tudi Slovenka, ki je prepričana, da so v hrvaških lokalih normalnejše cene kot pri nas, saj je na Bledu za kavo, ki je po njenih besedah prišla iz tetrapaka, plačala 4,5 evra. Zadevo je komentiral še bralec, ki je v Mariboru za eno malo in eno veliko pivo ter dva decilitra soka plačal skoraj 10 evrov. Pod fotografijo se je oglasil tudi moški, ki trenutno dopustuje v enih od slovenskih toplic. Za malo pivo je plačal 3,2 evra. Dejal je, da naj tisti, ki mu je to preveč, ostane raje doma.

Po objavi članka pa se je na naše uredništvo obrnil tudi bralec Rado: »Še vedno ceneje kot v Ljubljani ...« Pripel je cenik ene izmed znanih ljubljanskih kavarn. Tam je treba za klasično ledeno kavo odšteti kar 6,8 evra, za tiste z dodatki pa tudi preko 7 evrov.

Cenik v znani ljubljanski kavarni. FOTO: Rado, bralec poročevalec

