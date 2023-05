Ne boste verjeli, kaj sta počela pohotneža: sredi Ljubljane jo je nagnil naprej ... (FOTO)

Mladost je norost, pravijo. In nekateri jo res izživijo, pri tem pa tvegajo marsikaj, tudi svojo prihodnost.

Bralci ste nas opozorili na posnetek, ki te dni kroži po družabnih omrežjih. Nastal naj bi v Ljubljani, na Nazorjevi ulici, prikazuje pa žensko in moškega, menda med spolnim odnosom. Kdaj je nastal, ni znano.

Naprej nagnjena ženska, on pa zadaj

Iz posnetka, ki kroži, je videti, da je ženska nagnjena naprej, medtem ko fant ali moški od zadaj vsaj simulira spolni odnos. Dogajalo se je ponoči, kakovost posnetka pa je tako slaba, da ni mogoče razpoznati niti, ali gre za šalo ali parček zares ni zmogel zdržati do kakšnega bolj zasebnega kotička, kjer bi bila skrita pred očmi javnosti.

Slišati je tudi komentar, verjetno snemalca: »Uau, kaj pa to, kaj takšnega pa še nisem videl!«

Kaj o tem pravi policija

S Policijske uprave Ljubljana so nam odgovorili, da s konkretnim primerom niso seznanjeni, o morebiti globi pa so povedali:

»Globo za tovrstno ravnanje predpisuje Zakon o varstvu javnega reda in miru v 3. odstavku 7. člena: Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev (od 208,65 evra do 417,19 evra).«

