Mama prišla v lekarno, a zdravila za otroka ni bilo! Pojasnili so, kaj se je zgodilo

Nič novega ni, da se tu in tam zgodi, da v kakšni lekarni zmanjka določenega zdravila. A v zadnjem obdobju se to dogaja bolj pogosto, kot bi mogoče pričakovali. »V slovenskih lekarnah se že od druge polovice leta 2022 soočamo s pogostejšimi motnjami v preskrbi zdravil, kakor smo jih bili navajeni v preteklosti,« so nam potrdili v Lekarnah Ljubljana.

Razlogov za pomanjkanje zdravil je več. Včasih lahko pride do težav v proizvodnji zaradi pomanjkanja snovi ali materialov za izdelavo ovojnine ali pa pri distribuciji zdravil – govorimo o logističnih težavah ali pa o omejeni količini zdravil za posamezne države.

Težave v dobavi

Sredi februarja se je zgodilo, da jim je zmanjkalo inhalacijske raztopine Flixotide, ki je namenjena bolnikom z astmo. Mama otroka, ki dnevno potrebuje omenjeno zdravilo, se je obrnila na nas in povedala, da so mu zato predpisali drugo zdravilo. »V lanskem letu smo med drugim imeli težave s pomanjkanjem zdravila Flixotide inhalacijska raztopina v jakosti 50mcg/vpih, ki pa je od 28. februarja dalje ponovno na voljo v lekarnah.«

V Lekarni Ljubljana so nam pojasnili, da poskušajo težave zaradi nedobavljivosti zdravil premostiti s primerno zalogo, prenosi zdravil med enotami in ustreznim informiranjem bolnika. »Prav tako je pomembna dobra komunikacija z zdravniki, v primerih, ko je treba iskati alternativne terapevtske rešitve.«

Ponudijo drugo zdravilo

Kaj pa se zgodi, če pride bolnik v lekarno, a zdravila, ki ga je predpisal zdravnik ni? »V kolikor je na voljo enakovredno (medsebojno zamenljivo) zdravilo na trgu, lahko magister farmacije v lekarni pacientu ponudi le-tega in zdravilo zamenja. Če ustreznega nadomestnega zdravila ni na voljo, se težave rešujejo individualno, odvisno od pacientovega stanja in drugih dejavnikov. V lekarnah v tem primeru kontaktiramo zdravnika, ki vodi postopek naprej. Zdravnik ima na voljo več možnosti, lahko na primer predpiše drugo zdravilo ali več zdravil, ki imajo podoben učinek zdravilu, ki se ga ne dobi, za posameznega pacienta se lahko v določenih primerih pripravi tudi magistralno zdravilo, ki ga izdelamo v lekarni.

