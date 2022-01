Kaj se dogaja? V Ljubljani pozitivni na hitrem testu tekajo od ene do druge testirne točke

Ob poplavi novih okužb s koronavirusom se testirna mesta in laboratoriji utapljajo v množici PCR-testov. Bralka nas je obvestila, da je v Ljubljani zaman čakala na PCR-test in da so jo zato poslali na drugo lokacijo, kjer pa testov prav tako ni bilo dovolj. Ob porastu števila pozitivnih, je posledično veliko povpraševanje tudi po potrditvenih PCR testih.

Obe s hčerkico sta bili doma pozitivni na domačem hitrem testu, zato sta se odpravili do najbližje testirne točke, kjer pa so jima sporočili, da jim je PCR-testov zmanjkalo. Sprva sta obiskali testiranje na tivolskem parkirišču, nato še drugi testirni center Zdravstvenega zavoda Zdravje na Vilharjevi ulici, a šele ob tretjem poskusu na Kongresnem trgu jima je uspelo priti do PCR-testa.

V Ljubljani PCR-testiranje poteka v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana in Zdravstvenega zavoda Zdravje.

Če testov zmanjkuje v zavodu Zdravje, pa se danes podobno dogaja tudi v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer so nam potrdili, da testov ni bilo dovolj za vse, ki so čakali. Kot so nam pojasnili, testov ni bilo dovolj le zato, ker jih imajo pripravljenih le toliko, kolikor imajo naročenih ljudi od prejšnjega dne. »Testov je zmanjkalo pri zasebniku Pacient, od koder so jih zato pošiljali na naše testirne točke. A pri nas lahko testiramo le toliko ljudi, kolikor imamo naročenih,« so pojasnili.

V ZD Ljubljana sicer dnevno opravijo tudi po dva tisoč testov. Ob tem so omenili, da se danes nova pravila testiranja še niso »poznala«, saj so že od včeraj imeli naročene paciente za ves dan, se bo pa to morda bolj pokazalo v prihodnjih dneh. Na PCR-test sicer sprejemajo le naročene, izjeme so šolarji, dijaki in zaposleni v kritičnih infrastrukturah, ki imajo pozitiven hitri test.

V ZD Ljubljana po novem obvezno naročanje na PCR-test, izjema šolarji in djaki Iz ZD Ljubljana sporočajo, da z današnjim dnem velja nov protokol PCR-testiranja in je naročanje na odvzem brisa na vstopni točki ZD Ljubljana (na parkirišču P+R Stanežiče) obvezno. Izjema so šolarji in dijaki, ki se jim za odvzem brisa v primeru pozitivnega rezultata na samotestiranju ni treba naročiti. Pacienti s pozitivnim rezultatom HAGT ali samotestiranja se na odvzem PCR-brisa naročijo na telefonski številki 031 619 359 ali 031 619 255. Pacienti, ki imajo simptome in znake okužbe, ostanejo v samoizolaciji na domu in kontaktirajo osebnega zdravnika za nadaljnja navodila. Izjema so šolarji in dijaki, ki se jim za odvzem PCR-brisa v primeru pozitivnega rezultata na samotestiranju ni treba naročiti. Zanje odvzem PCR-brisov poteka vsak dan od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 12. in 14. uro. Iz ZD Ljubljana še sporočajo, da treba imeti s seboj zdravstveno kartico in osebni dokument ter obvezno zaščitno masko.

