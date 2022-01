Razvpita zanikovalka covida tokrat napadla varnostnika pred trgovino (VIDEO)

Te dni po spletu kroži posnetek novega incidenta izpred trgovskega središča v Ljubljani, kjer varnostnik zaradi neizpolnjevanja PCT-pogoja ni želel skozi vrata spustiti razvpite slovenske proticepilke in nasprotnice ukrepov za zajezitev covida 19. Ta je posnela verbalni obračun, v katerem ji varnostnik ni ostal prav nič dolžan.

Ker ni šlo zlepa ...

»Gospa, nimate kaj. Če za vse velja, velja tudi za vas. Kaj težite ljudem, ki opravljajo svoje delo. Speljite se in nehajte težiti, ker imamo poln kufer takih ,kot ste vi,«, je nasprotnici ukrepov, ki javno dvomi o obstoju virusa, zabrusila mimoidoča. In pozvala varnostnike, naj pokličejo policijo in naj jo odpeljejo.

... je šlo pa zgrda

A ker se nasprotnica covidnih ukrepov ni dala in je hotela legitimirati varnostnika, so na račun ženske začele leteti zmerljivke. Varnostnik pa je povzročiteljico incidenta tudi pozval, naj svoj mobilnik, s katerim je snemala brez privolitve, možu vtakne v mesto, ki se ne omenja.

Oglejte si sami

Opozorilo uredništva: posnetek vsebuje veliko kletvic in vulgarizmov.

Na spletu je jezični varnostnik prejel kupe pohval (nelektorirano): »Če ga kdo pozna, naj mu stisne roko« je zapisal eden. »Kar je tu ključno je, da je trgovina privatni objekt. Lastnik odloča koga spusti v svoj prostor ali pa mu prepove vstop. Mnogi lastnino še vedno dojemajo kot “družbeno”. Tej ženski bi morali samo razložiti, da se nahaja na privatni lastnini in ji ne dovolijo vstopa. (pika)«, je komentiral drugi. »Jaz /ga/ vključno z njegovo familijo peljem na kosilo v oštarijo po njegovem izboru«, se je ponudil tretji. »Yo Borut Pahor, temule varnostniku ima, da izročiš Jabolko Navdiha,« pa je predlagal četrti.

