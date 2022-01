Posnetek, o katerem govori Slovenija: Tako je uslužbenka brez maske in PCT jezikala inšpektorici (VIDEO)

V minulih dneh je družabna omrežja preplavil posnetek poštne uslužbenke, ki med opravljanjem svojega dela ni nosila maske in je inšpektorici ob nadzoru prostodušno priznala, da ne izpolnjuje pogoja PCT. Na njeno vprašanje, zakaj ne in kako je možno, da ji njen nadrejeni dovoli opravljati delo, je odgovorila, da v njeni pogodbi o zaposlitvi ni nikjer navedeno, da mora izpolnjevati pogoj PCT. Jezična uslužbenka je inšpektorici ves čas pojasnjevala, da odlok ni zakon, in da je ustava nad odlokom. Žugala ji je s členi in ji očitala, da je ona tista, ki krši zakonodajo. Od nje je zahtevala celo, naj ji dokaže obstoj virusa.

Posnetek je marsikoga razburil, še posebej tiste, ki se zadnji dve leti v prvih vrstah borijo za življenja okuženih. Na Pošti Slovenija smo preverili, za kaj gre in kako je možno, da je uslužbenka brez pogojev PCT na delovnem mestu. Izkazalo se je, da je šlo za uslužbenko pogodbenega partnerja Pošte v Dornavi. Posnetek je po njihovih besedah nastal lansko leto, ko je bila poslovalnica še pogodbena pošta. Z novim letom se je to spremenilo in je pošta Dornava znova v upravljanju Pošte Slovenije.

»Pošto Dornava je upravljal pogodbeni partner Pošte Slovenije, zaposlena na pogodbeni pošti ni bila zaposlena Pošte Slovenije. Pošta Slovenije je pogodbenika v zvezi z opravljanjem storitev na pogodbeni pošti vseskozi opozarjala na upoštevanje navodil in ukrepov za zajezitev širjenja bolezni covida-19. Od 1. januarja 2022 pošta ni več v upravljanju pogodbenika, pač pa v upravljanju Pošte Slovenije.« Dodatno so nam pojasnili še, da gospa na poštnem okencu več ne dela, saj ni več pogodbene pošte.