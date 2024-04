»Človeška neumnost ne pozna meja«: ne boste verjeli, kaj sta počela v reki Dragonji (FOTO)

Reka Dragonja velja za edino reko v Sloveniji, ki je ohranjena v naravnem stanju in se izliva v Jadransko morje. Teče skozi Krajinski park Dragonja, ki spada pod projekt Natura 2000. To načeloma pomeni, da je park še dodatno zavarovan in se na ta način varuje živali in rastline s tistega območja, da se še naprej ohranijo in živijo.

Kljub vsem oznakam v Krajinskem parku, ki opozarjajo na skrb do narave, pa se je voznik džipa koprskih registrskih oznak požvižgal na odgovorno ravnanje do okolja.

»Ko prideš prat avto v našo prelepo reko Dragonjo, območje Natura 2000. Dragonja takih obiskovalcev resnično ne potrebuje. Bravo, človeštvo,« nam je poslala bralka in preposlala fotografijo, na kateri je mogoče opaziti, kako je v plitvini reke parkiran džip, okoli njena pa pena.

Ker velja Dragonja za naravovarstveni dragulj z raznovrstnim rastlinstvom in živalstvom, so mnogi ogorčeni nad pišmeuhovskim dejanjem dveh odraslih oseb:

»Dragonja je ena od pitnih rek. Takoj ga bi bilo treba prijaviti in kaznovat z dvajset kratno vrednost avtomobila, avto pa mu vzeti. In mu nikoli več mu dovoliti pristopa Dragonji«, »Človeška neumnost ne pozna meja«, »Takšnega obiskovalca si naša Dragonja ne želi in niti ne zasluži«, »Bolano, a ni dovolj avtopralnic naokoli,« so le eni od mnogih komentarjev na družabnem omrežju facebook.

Za nadzor nad onesnaževanjem vodotokov je v Sloveniji odgovoren Inšpektorat RS za okolje in prostor. Zakon o vodah pa v 67. členu izrecno piše, da velja prepoved pranja vozil: »V površinskih vodah ter na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano pranje vseh vozil in drugih strojev ali naprav.«. Tudi več drugih členov omenja, da veljajo prepovedi glede iztekanja škodljivih snovi v prostor, še posebej, ko gre za ogroženo ali varovano območje.

Zavedati se je tudi treba, da je pranje avtomobila eno izmed najbolj okolju neprijaznih opravil, saj se v podtalnico izliva voda, ki je napolnjena s kemikalijami, oljem, bencinom in še čim, tam zastruplja vse, kar je v tekočih vodah živega.

