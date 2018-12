Ste potovali v Italijo in po pošti dobili kazen? Preverite, kaj morate storiti

Kazni so verodostojne, niso dvomljive.



Ni goljufija

V Italiji obstaja večje število t. i. mestnih policij in podjetij, ki jim je bila podeljena koncesija za procesiranje kršitev.

V zadnjem času je več Slovencev in Slovenk na svoje naslove prejelo priporočeno pošto iz Nizozemske, v njej pa kazen za prometni prekršek v Italiji.Tako je braleczapisal, da je dobil kazen v Bologni, ampak da se mu zdi pošta zelo nenavadna, čeprav je dodan posnetek njegovega avtomobila. Zahtevajo, da na določen račun poravna znesek prek 100 evrov za prometni prekršek. Zmotil ga je tudi e-mail naslov, ki je pripisan.Podobno dvomljiva se zdi pošta, ki je na facebooku delila obvestilo o kazni in zapisala, da gre za prevaro.Povprašali smo slovensko policijo, kjer so nam odgovorili: » Po do zdaj opravljenem preverjanju v zadnjem obdobju nismo obravnavali kaznivih dejanj v tej zvezi. Sicer v Italiji obstaja večje število t. i. mestnih policij in podjetij, ki jim je bila podeljena koncesija za procesiranje kršitev, povezanih s prekoračitvami hitrosti in z nepravilnim parkiranjem, zato lahko prejemnik takega obvestila naprej zadevo preveri neposredno pri pošiljatelju. Če pa meni, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, lahko primer prijavi na policijski postaji.«Posebno obvestilo v zvezi s tovrstno pošto iz Italije je aprila letos na svoji spletni strani objavil tudi konzularni oddelek veleposlaništva Italije v Ljubljani: »Na plačilnih nalogih, ki jih prejemajo lastniki vozil v prekršku, so navedene spletne strani (najpogosteje se pojavljata babyloweb.eu in www.emo.nivi.it/emoit.nivi.it), do katerih lahko dostopate z vnosom zahtevanih podatkov ali uporabniških kod in preverite izdano kazen, vse podatke v zvezi z njo in s plačilnim nalogom ter vidite radarski posnetek, če je bil narejen. Če dvomite o verodostojnosti spletne strani ali prejete kazni oziroma želite opozoriti na morebitne napake (do katerih lahko pride pri vnosu podatkov o lastniku vozila in vozilu samem), lahko stopite v stik z mestnim redarstvom ali s krajevno policijo pri občini, navedeni v glavi plačilnega naloga.«Poudarjajo še, da so kazni verodostojne, ne dvomljive. In še, da lahko zaradi celotne administracije in pošiljanja v tujino prispejo z večmesečno zamudo od dneva storjenega prekrška.