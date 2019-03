Bralec Janko sprašuje: So nam pripeljali migrante z Lampeduze?

Let letala z Lampeduse, ki ga je opazil naš bralec. FOTO: Zajem zaslona

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.

BRNIK – »Pred slabo uro je na Brniku pristalo letalo in pripeljalo ljudi iz Lampeduse. Brnik nima redne linije in to pomeni lahko samo, da so pripeljali prebežnike iz tega otoka,« nam je v torek sporočil bralec Janko. Kot dokaz leta z italijanskega otoka v Sredozemlju na največje letališče v Sloveniji, je pripel zajem zaslona s spletne strani Flightradar.Na Letališču Jožeta Pučnika smo preverili, ali so v Slovenijo iz Lampeduse res prepeljali migrante, ki so tja prišli v iskanju boljšega življenja v Evropi. »Letalo je prišlo na tehnični servis za ta tip letala k Solinairu. To je tehnični let, kar pomeni, da je bil let prazen. Adria tehnika ali Solinair opravljajo tudi servise pogodben za prevoznike po celem svetu, večinoma po Evropi, letala pa prihajajo tudi iz Afganistana. To je nekaj normalnega,« je pojasnil, vodja prometa na letališču.Vendar pa odgovor ni prepričal našega bralca: »Ne vem, zakaj je bil zraven avtobus za prevoz potnikov in ostala vozila, ki so ob prihodu. Servisni plato je povsem na drugem koncu, letalo pa je bilo na glavni poščadi. Sem bil osebno na Brniku.« Odločil se je, da bo stvari še osebno preveril na letališču.Danes nam je sporočil, da je letalo na platformi pred Solinairom, kjer opravljajo servise. Je pa dodal, da so »precej čudna dejstva kako je prispelo. Ker je potovalo znotraj EU, je običaj, da prispe direkt do servisne ploščadi (čudno zakaj na glavno potniško platformo). Zakaj je bilo na glavni ploščadi avtobus za prevoz potnikov in še nekaj spremljajočih vozil ( prtljaga...)? Običajno, če je servisni let, se na flight radarju izpiše od N/A do N/A in ne destinacij. To letalo so do sedaj servisirali v drugih bližnjih enotah, ker to letalo leti med Lampeduzo in Palermom večkrat na dan.«V Uradu vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov so nam odgovorili, da nimajo podatkov o tem letalu in kdo je bil, če je bil, na krovu.