Bralka z najhujšo izkušnjo v življenju: Pazite, kaj vam priporočajo vplivnice!

Oglasila se nam je bralka, ki je, tako kot številni drugi uporabniki spletnih omrežij, sledila priporočilu vplivnice z instagrama in se pri tem močno opekla. Tako nam je opisala svojo izkušnjo v kozmetičnem salonu, kamor se je odpravila na podaljševanje trepalnic.

»Kot vsaka ženska, ki rada skrbi zase, sem se kakšen mesec ali dva odločala, da bi se naročila na termin za trepalnice. Ker vedno, ko se odločim za nekakšen popravek na sebi, dobro premislim in pregledam ogromno različnih možnosti, sem se odločila preveriti tudi, s kom so zadovoljne znane ženske, ki same zase menijo, da so influenserke. Na instagram strani gospodične Laure sem že dlje časa spremljala, da zaupa nekemu določenem salonu za podaljševanje trepalnic. Ker sem se nedolgo nazaj preselila na ta del Slovenije (Maribor) in ne poznam veliko ljudi sem se odločila, da bom zaupala gospodični in sem se naročila,« je zapisala in poudarila, da je enkrat že bila na podaljševanju trepalnic in ve, kako izgleda pravilna aplikacija podaljševanja. »Naj povem, da je bila to najhujša izkušnja v mojem življenju in resno razmišljam, če bi še komurkoli zaupala svoje oči.«

»Gospa, ki mi je podaljševala trepalnice je bila zelo neprofesionalna in zelo groba z mojimi očmi. Ves čas sem se spraševala, ali sem se pravilno odločila, saj sem čutila kako lepi umetne trepalnice na moje veke in ne na trepalnice. Ko je po približno uri in pol končala svoje delo, mi je rekla, da imam par trepalnic zalepljenih skupaj in da morava to sedaj odlepiti. Grozno me je bolelo in iz oči so mi nenadzorovano tekle solze,« je opisala.

Ni se mogla peljati, komaj je gledala

»Trepalnice so bile skoraj v celoti zalepljene skupaj. V šoku sem ji plačala in odšla iz salona. Na poti do avta so mi ves čas tekle solze, saj so se mi umetne trepalnice zapikovale v oko. Ko sem prišla do avta nisem več vedela, kaj naj naredim. Komaj sem gledala in ni mi bilo jasno, kako bom prišla do doma, saj sem bila 30 kilometrov stran. Odločila sem se, da se ji ponovno javim in ji povem da tako ne gre, saj sem res komaj gledala. Odgovorila mi je takoj, kot da me je pričakovala, in mi rekla, naj se vrnem nazaj čez kakšno uro, da mi jih bo odstranila.«

Trepalnice so bile zlepljene skupaj. FOTO: Bralka

»Takšni ženski nikdar več ne bi zaupala svojih oči. Odšla sem nazaj in mi je vrnila denar. Naslednji dan sem spoznala dekle, ki mi je trepalnice odstranila in se zgražala nad tem, da lahko očitno zdaj že vsak podaljšuje trepalnice, kljub temu da nima šole za to.«

»Želela bi, da zgodba pride v javnost in da se punce lahko učijo iz mojih napak. Pazite, kaj objavljajovplivnice, ne verjemite jim vsega. Po navadi delajo reklamo ljudem, ki jim dajejo brezplačne produkte in storitve, tudi če niso sposobni za svoje delo,« je končala svojo pripoved.

Tako je odgovorila Laura

Bralka nam je tudi potrdila, da je sledila priporočilu Lauri Beranič, nekdanje tekmovalke šova Sanjski moški. Prosili smo jo za komentar, odgovorila pa nam je sledeče: »Glege tega žal nimam komentarja, ker že vsaj pol leta nisem niti objavila, da sem kje sploh bila na podaljševanju trepalnic.« Dodala je še, da gre po njenem mnenju za »poskus sabotaže« oz. pridobivanja pozornosti, ki jim ne smemo nasedati.

