Bralka se oglaša z mejnega prehoda Jelšane: Katastrofa!

Poletje gre h koncu, pred vrati je tudi september, ko se bo začela šola. Prav te dni mnogi zato končujejo svoj dopust. Če sodimo po gneči na mejnih prehodih za vstop v državo, lahko rečemo, da ga očitno mnogi zaključujejo prav danes. Na Jelšanah boste morali, če boste želeli vstopiti v Slovenijo, zabiti v vrsti kar tri ure in pol, na Gruškovju tri ure, Starodu več kot dve in na Vinici uro in pol.



Kolona vozil na Jelšanah je presenetila tudi našo bralko Mojco, ki je ena od mnogih, ki se želijo vrniti v Slovenijo: »Čakamo na vstop v Slovenijo na Jelšanah že več kot 2 uri. Vsakih 15 minut se premaknemo točno za tri avtomobile. Ljudje se vozijo z električnimi skiroji, sprehajajo pse, skačejo čez ograjo, se sprehajajo... Katastrofa!«



Če se odpravljate na katerega od naštetih mejnih prehodov, ne pozabite na vodo, pa kaj za pod zob verjetno tudi ne bo škodilo.

