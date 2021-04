Bralka popenila: Cepiva ostajajo, z možem (64) pa še nisva na vrsti

ZD Kranj: Prijavo že naslednji dan vidi osebni zdravnik

10 odstotkov se jih ne odzove, dnevno se še vedno prijavlja 120 ljudi

Na naše uredništvo se je obrnila bralka (ime hranimo v uredništvu), ki je razočarana nad organizacijo cepljenja v Sloveniji. Kot pravi, njen 64-letni mož, ki je sladkorni bolnik, še ni prišel na vrsto na cepljenje. Prav se tudi sama še ni cepila. Kot pravi, je stara 56 let, ima pridružene bolezni in dela kot varnostnica na vhodu v tovarno. »Na dan gre mimo mene najmanj 500 ljudi. Nobeden ni rekel, da spadamo u rizično skupino, ker toliko ljudi gre mimo nas,« se jezi bralka. Za piko na i pa je dobila še neuradno informacijo, da naj bi jim na cepilnem mestu v Kranju ostajala cepiva, saj da se ljudje na poziv ne odzovejo.Kaj točno se dogaja, smo preverili v ZD Kranj. Kot je pojasnil tamkajšnji koordinator za covid dejavnosti, konkretnega primera ne morejo komentirati, saj nimajo podatkov o pacientu, da bi lahko v evidenci cepljenja preverili status.A po Prestorjevih besedah je postopek jasen: ko pacient na spletni strani ZD Kranj izrazi interes za cepljenje, je naslednji dan prijava prenesena v evidenci in njegovo prijavo vidi njegov osebni zdravnik. »Če je pacient z zdravstvenega stališča primeren za cepljenje, osebni izbrani zdravnik to označi v evidenci, nakar se pacient premesti na seznam kandidatov, ki jih kličemo na cepljenje,« pojasnjuje.Po besedah Prestorja se približno 10 odstotkov pacientov ne odzove na vabilo, razlogov pa je menda več:- niso videli vabila na GSM;- ni bila pravilna telefonska številka;- trenutno se ne počuti dobro in se ne bi cepil;- ni mu všeč cepivo, ki se trenutno uporablja.Vse neodzivnike skušajo priklicati in v evidenco zabeležimo razlog neudeležbe na cepljenju.Cepivo v cepilnem centru ZD Kranj ne ostaja, še zagotavlja koordinator, kot pravi, morajo namreč imeti rezervne sezname (dnevno se na cepljenje v ZD Kranj še vedno prijavlja več kot 120 novih oseb). »Med vpisanimi osebami so tudi starejši od 60 let - med temi kličemo tiste, ki so jih osebni zdravniki že označili kot pripravljene za cepljenje,« je še pojasnil sogovornik.