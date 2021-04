Razkrili, kakšne ugodnosti bodo imeli cepljeni

Nemčija utegne kmalu uvesti izjeme glede epidemioloških ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa za cepljenje in tiste, ki so virus preboleli. Nemška kanclerka Angela Merkel se je na videokonferenci z voditelji dežel še strinjala, da se bodo od junija dalje lahko cepili vsi državljani, saj takrat ne bodo več cepili prednostno po strategiji. »To ne pomeni, da bo potem lahko vsak takoj cepljen,« je povedala Merklova po t. i. vrhu o cepljenju s predsedniki vlad posameznih nemških zveznih dežel.



Merklova je pojasnila, da bo odprava cepljenja po prednostnih skupinah pomenila, da se bo lahko vsakdo prijavil na cepljenje, na vrsto za cepljenje pa prišel glede na zalogo cepiva.

Enake izjeme kot za tiste z negativnim testom

Merklova je še povedala, da nameravajo sprostiti del ukrepov za cepljene in prebolevnike. Med drugim bi lahko uživali v odprtju trgovin in drugih storitev. Ne bi jim bilo potrebno iti v karanteno, samoizolacijo ali na obvezna testiranje po vrnitvi iz tujine. Obravnavani bi bili enako kot tisti, ki bi predložili negativen test na koronavirus. To pomeni, da se jim ne bi bilo potrebno testirati pred npr. obiskom frizerja ali pred nakupovanjem v trgovinah, kjer je trenutno zahtevan negativen test. To podpira tudi nemški inštitut Roberta Kocha. Da bi uveljavili sprostitve ukrepov, pa bi morali dodatno spremeniti zakonodajo, je opozorila kanclerka. Pri tem ni navedla, kdaj bi lahko spremembe začele veljati, naj pa bi odločitev o tem sprejeli še aprila.

Situacija še vedno resna

Nemški vrh o cepljenju je potekal ravno po uveljavitvi zakona, ki predvideva enotni nabor ukrepov za zajezitev novega koronavirusa po vsej državi ob povečani incidenci v posameznem okrožju. Proti zakonu je sicer že vloženih več kot 65 pritožb na nemškem ustavnem sodišču.



V Nemčiji je doslej najmanj en odmerek cepiva prejelo okoli 23 odstotkov prebivalcev, 7,2 odstotka prebivalcev pa je v celoti zaščitenih proti covidu 19.



Merklova je opozorila, da je stanje v Nemčiji še vedno zelo resno, število pacientov, ki potrebujejo intenzivno nego, pa se vsakodnevno povečuje. V Nemčiji so v soboto začeli veljati nekateri ukrepi, kot je omejevanje stikov enega gospodinjstva na samo eno osebo ter prepoved gibanja med 22. in 5. uro.

