Bralka na hrvaški meji doživela šok: ne boste verjeli, zakaj se je morala obrniti (FOTO)

Najprej je čakala dve uri, nato še tri. FOTO: bralka Laura

Laura: Počutila sva se, kot da »švercava« živino

Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki je na meji s hrvaško doživela neprijetno izkušnjo. Z možem in njuno psičko se je v nedeljo zjutraj vračala z dopusta v Bosni in Hercegovini. Ker je bila na meji v Gradiški velika gneča, sta se odločila, da bosta mejo prečkala prek Jasenovca. Tam sta na vstop na Hrvaško čakala več kot dve uri. »Mimo policije in carine BiH, kjer sva pokazala vse potrebne dokumente, sva šla brez težav. Nato je še hrvaška policistka pregledala dokumente in dejala, da je vse v redu in da lahko nadaljujeva pot. Ko sva prišla do carinske uslužbenke, pa se je začela nočna mora,« pravi bralka.Kot pripoveduje Laura, ju je uslužbenka sprva vprašala, ali imata za prijavo kaj cigaret ali alkohola. Ko sta odvrnila, da ne, je z osornim glasom dejala, da je odslej treba prijaviti vsako škatlo cigaret. Zakonca sta še enkrat pojasnila, da nimata ničesar, nato pa je začela listati po psičkinem potnem listu, ki hkrati dokazuje, da so bila opravljena vsa potrebna cepljenja. »Gospa naju je nadrla, češ da na tem mejnem prehodu žival ne sme prečkati meje in da se morava vrniti na mejni prehod v Gradiški. Mirno sva ji dejala, da s temi pravili nisva bila seznanjena, in vprašala, ali je to res potrebno, saj smo več ur čakali na prehod meje. Prav tako sva ji pojasnila, da sva v njihovo državo vstopala že na številnih mejnih prehodih in da nikdar ni bilo nobenih težav. Nesramno je odvrnila, da to nje ne zanima in da nama ona ni dolžna razlagati pravil. Nad njenim obnašanjem je bil začuden celo kolega policist v sosednji hišici, prav tako Hrvat. Dejal nama je, da ne razume, zakaj sva se morala obrniti, saj ima psička vsa potrebna cepljenja, a da žal na carinike in njihove odločitve nima vpliva.«Bralka se je nato z možem vrnila v Gradiško in tam na prehod meje čakala še tri ure. »Tamkajšnji carinik ni psičke in njenih dokumentov niti pogledal. Razumem, da obstajajo pravila, ki se jih je treba držati in za katera nisva vedela, a vseeno sem pričakovala bolj človeški odnos. Počutila sva se kot, da na 'švercava' živino, a sva le potovala skupaj s psom, kot že mnogokrat doslej. Do doma sva potrebovala kar deset ur,« še pripoveduje razočarana Laura, ki ne more verjeti, da hrvaška nacionalna zakonodaja odstopa od enotnih pravil članic Evropske unije.Na straneh hrvaške carine sicer navajajo, da je prečkanje meje z domačimi živalmi mogoče le na naslednjih mejnih prehodih: Bajakovo, Batina, Erdut, Gunja, Gornji Brgat, Ilok, Kamensko, Karasovići, Klek, Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Nova Sela, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Strmica, Tovarnik, Vinjani Donji, Vukovar, Zaton Doli in Županja.