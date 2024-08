Bralka iz Ljubljane šokirana: Tako ravnajo, ker so do stanovanj prišli enostavno (FOTO)

Nekaterim je skrb za naš planet, naravo in okolico, v kateri živijo, očitno španska vas. Prav malo jim je mar, če so koši smeti polni ali če smeti namečejo po tleh, zraven koša, namesto da jih dajo v koš.

Prizori, ki jim je bila v novem stanovanjskem naselju na Zeleni jami priča naša bralka, so bili po njenem tako šokantni, da se je odločila, da bo videno delila z našimi bralci. Zapisala je takole: »Šokantno. V novem stanovanjskem naselju Šmartinska ploščad Zelena jama sodeč po videnem očitno del stanovalcev ne spoštuje in ne ceni, da so do stanovanj prišli sorazmerno enostavno. Posledično so se vselitve tako zelo razveselili, da so raje kot znotraj svojih novih zidov, nekulturno umazali prostor za druženje in počitek. Zelo grdo.«

Smeti ob novem naselju so bralko razjezile. FOTO: Bralka Tatjana

Šmartinska ploščad je naselje 88 neprofitnih stanovanj ljubljanske mestne občine. Sklad stanovanj ni gradil sam, ampak jih je odkupil od gradbenega podjetja. Javni stanovanjski sklad je stanovanja slovesno prevzel in predal stanovalcem aprila.

Imate tudi vi zgodbo za nas? Kontaktirajte nas.