Bralec šokiran nad zneskom carine za artikel vreden 44 evrov

Bralec je prek spleta kupil čepico v ZDA. Čepica je stala 44 evrov, stroški poštnine še dodatnih 14 evrov.

Bralec se je pozanimal, kakšni bodo stroški uvoza. Za pošiljke, ki prispejo iz držav, ki niso članice EU, morajo biti praviloma opravljene carinske formalnosti.

To velja tudi za pošiljke manjših vrednosti, ki se preko spleta naročijo iz tretjih držav. Običajno opravi carinske formalnosti v imenu naslovnika pošiljke poštni operater (npr. Pošta Slovenije) ali hitri prevoznik.

Pošiljke z blagom, katerega vrednost (brez vključene poštnine) ne presega 150 evrov, so oproščene plačila carine in se zanje obračuna samo DDV. Izjema so pošiljke, ki jih fizična oseba pošilja fizični osebi v vrednosti do 45 evrov. Te pošiljke so oproščene plačila carine in DDV.

Pri uvozu alkoholnih in tobačnih izdelkov ter parfumov in toaletnih vod navedene oprostitve ne veljajo. V kolikor je naslovnik poravnal uvozni DDV ob nakupu pošiljke pri prodajalcu, ki je vključen v posebno ureditev za obračun uvoznega DDV, se DDV ob uvozu pošiljke ne obračuna.

Torej po navedenem na spletni strani slovenske finančne uprave, bi bralec moral plačati 9,66 evra DDV-ja, plačal pa ga je 12,74 evra, ker so na Pošti Slovenije zaračunali tudi poštnino prodajalca iz ZDA. Ob vročitvi poštarja je bralec moral plačati okroglih 20 evrov carine! Torej, 10 evrov več. Za artikel vreden 44 evrov, je plačal 20 evrov carine.

Bralec je moral plačati še 4,75 za storitve carinskega posredovanja Pošte Slovenije plus seveda 12,47 DDV in še dva evra, da so čepico pripeljali vrat bralca. Seveda, bralec ni mogel plačati s kartico, ker poštar ni imel terminala. Od prihoda artikla iz ZDA, prek Bruslja v Slovenijo, je čepica prišla k bralcu po osmih dneh. Prej je prišla iz ZDA v Slovenijo, kot pa iz Ljubljane k bralcu.