Bralec Sašo po dolgem času obiskal kino in zgrožen obsedel

Oglasil se nam je bralec Sašo, ki je po dolgem času obiskal Kolosej v Ljubljani, da bi si ogledal film. Kot je zapisal, je na spletni strani kinematografa prebral, da dobro poskrbijo za zajezitev covida 19, zdaj pa se huduje: »Ljudje hodijo v dvorano brez mask, ni varne razdalje pri blagajnah, kinodvorane so neprezračene, vroče in umazane od kokic in smeti.« Kot je še dodal, v dvorani ni presledkov med sedeži, nihče od osebja pa ni opozarjal ljudi brez zaščitnih mask.

Kolosej Ljubljana odgovarja ...

Iz Koloseja Ljubljana so nam odgovorili, da uporaba zaščitne maske za obiskovalce kulturnih prireditev in nastopajoče v dvorani po odloku Nijz ni obvezna, medtem ko so v avli maske obvezne. Poudarjajo, da obiskovalce, ki vstopijo v prostor brez maske, na nepravilnosti opozarjajo blagajničarke in hostese, prav tako pa so opozorila o obveznem nošenju zaščitnih mask izobešena na vseh vhodnih vratih.



O varnostni razdalji pred blagajnami, za katero bralec pravi, da je nihče ni upošteval, v Koloseju Ljubljana pravijo, da je ta označena na talnih nalepkah in bi jo obiskovalci morali upoštevati. Kolikor je mogoče, na to opozorijo tudi zaposleni, pravijo. Zaradi vrst, ki nastanejo, obiskovalce spodbujajo k spletnemu nakupu kino vstopnic.



Trenutni odlok dovoljuje 100-odstotno zasedenost dvorane, kar pa ne predvideva razmika med sedeži, pojasnjujejo v Koloseju. Prav tako odgovarjajo, da so podaljšali časovni razmik med posameznimi projekcijami v dvorani, da se dvorana pripravi za nove obiskovalce in da jo čistilci počistijo, razkužijo in prezračijo.



Kolosej Ljubljana so pred zaprtjem v oktobru lani obiskali tudi inšpektorji, a kot pravijo, je bilo po njihovih ugotovitvah za vse ustrezno poskrbljeno.



Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.



Komentarji: