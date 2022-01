Bralec ogorčen: To smučišče je raj za proticepilce

V teh časih, ko število okužb skokovito narašča in oblasti opozarjajo na zlasti pazljivo spoštovanje ukrepov, se po nekaterih kotičkih Slovenije še vedno najdejo oaze, kjer koronavirus očitno ne obstaja. Na to nas je opozoril bralec Jože, ki nam je v pismu opisal izkušnjo z manjšega smučišča v Mojstrani.

»Sem vesten državljan, trikrat cepljen, upoštevam navodila stroke, politike, zdravnikov ... Karseda se izogibam tudi druženju, redno uporabljam masko, vsaj enkrat tedensko se tudi preventivno testiram. A glej ga zlomka, decembra se z družino odločimo za smučanje. Izberemo manjše smučišče Zajšek Mojstrana, ker smo z njim do zdaj imeli dobre izkušnje, nikoli ni bilo pretirane gneče (v Kranjsko Goro ravno zato nismo hoteli). A se je izkazalo za slabo izbiro,« je zapisal.

Brez mask, brez PCT

»Zmotilo me je že to, da so bili v koloni vsi, eden poleg drugega, brez mask. Ko grem do blagajne kupit vozovnice, še iščem osebno in potrdilo o cepljenju, ženo priganjam, da ga pokaže še ona, in se pripravljam, da povem, da je hčerka stara 10 let, ko mi blagajnik sicer prijazno pove, da potrebuje le denar. Oni PCT ne rabijo,« nadaljuje.

»Ko pridemo do sidra, gresta žena in hči skupaj, jaz na naslednje sidro sam. A gospod, ki podaja sidra, opozori mlajšega moškega, ki stoji za menoj, da je sidro za dva in da se morava peljati skupaj. Hočem protestirati, a sidro je že pod ritjo in že se peljem z neznancem, ki je povrhu še brez maske. Pove, da bi se tudi on raje vozil sam, ampak da potem 'težijo' ...«

Še več: neznani moški mu je povedal tudi, da na tem smučišču smuča prav zato, ker ni cepljen niti se noče testirati. Tam namreč nihče ne preverja pogoja PCT, nič ne 'štima', vsi tam delajo na črno. Bralec v nadaljevanju tudi opisuje, da nihče ni preverjal PCT-pogoja niti ob okrepčilu, s smučišča pa so nato z družino hitro odšli. »Priznam, strah nas je bilo nespoštovanja oziroma ignoriranja PCT.«

Navrgel je še, da je bilo ob ponovnem obisku stanje še slabše. »Žal mi je tega smučišča, a dokler ne bo reda, ne upamo več tja. Razočarani smo.«

