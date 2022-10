Bralec Jure zgrožen: Namesto na volišče, vsi na bencinsko (FOTO)

Nedeljske volitve so na volišče privabile kar nekaj ljudi, našega bralca Jureta pa je presenetila gneča na popolnoma drugačnem kraju. Mirno nedeljsko popoldne pa je veliko ljudi preživelo tudi na bencinski postaji, kjer je bilo zasedeno do zadnjega kotička. Napovedane dražitve so očitno prestrašile voznike, ki so v dolgih vrstah stali na bencinskem servisu na obrobju Ljubljane.

»Očitno so se namesto na volišče množice odpravile na bencinsko postajo,« je dogajanje komentiral naš bralec, ki je svojo pot nadaljeval, saj se mu ni dalo čakati v vrsti.

FOTO: Jure

V torek se dražijo pogonska goriva. Cene se bodo spremenile opolnoči in bodo veljale vsaj naslednjih 14 dni. Liter bencina se bo podražil za 2,6 centa in bo stal 1,430 evra na liter. Cena dizelskega goriva pa se bo dvignila za devet centov, in sicer na 1,775 evra za liter. Torkovo polnjenje 50-literskega rezervoarja z dizelskim gorivom bo tako jutri dražje za 4,5 evra kot danes. Kurilno olje bo dražje za 9,2 centa, cena bo 1,459 evra za liter. Cene bodo veljale do 7. novembra.

