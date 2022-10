Jutri nove cene goriva, pohitite na bencinski servis

Opolnoči se bodo spet spremenile cene goriva, ki bodo veljale vsaj naslednjih 14 dni. Liter bencina se bo podražil za 2,6 centa in bo stal 1,430 evra na liter. Cena dizelskega goriva pa se bo dvignila za devet centov, in sicer na 1,775 evra za liter. Torkovo polnjenje 50-literskega rezervoarja z dizelskim gorivom bo tako jutri dražje za 4,5 evra kot danes. Kurilno olje bo dražje za 9,2 centa, cena bo 1,459 evra za liter. Cene bodo veljale do 7. novembra.

»V kolikor ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,938 evra na liter,« so sporočili na gospodarskem ministrstvu.

Naftni trgovci cene goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni in po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar : evro. Izračunajo se na podlagi dvotedenskega povprečja cen mineralnih naftnih derivatov.

Podražitve tudi pri sosedih

Na Hrvaškem se bosta s torkom podražila tako bencin kot dizel. Liter bencina bo stal 11,10 kune (1,47 evra), liter dizla pa 13,44 kune (1,78 evra), piše STA. Cena modrega dizla ostaja 8,49 kune (1,13 evra). Hrvaška vlada cen tokrat ni omejila zaradi pritiskov na trgu.