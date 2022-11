Bralec Darko ogorčen: So trgovci za severno mejo res tako nevedni ... (FOTO)

V naše uredništvo je prispelo elektronsko sporočilo bralca Darka, ki je milo rečeno ogorčen, saj ga je ob potepu po Avstriji zmotila napaka znanega trgovca. V enem od tamkajšnjih supermarketov je presenečeno odkril 'balkanske tedne' s slovenskimi, hrvaškimi in drugimi izdelki iz te regije.

Do tukaj vse v redu, je pa Darko zastrigel z ušesi, ko je na trgovski polici zagledal zastavice Slovenije in ostalih držav bivše Jugoslavije. Prav vse so bile obrnjene narobe. Zdaj se sprašuje, ali so trgovci za severno mejo res tako nevedni, da niti zastave sosedov ne poznajo – ali pa gre nemara za zavestno provokacijo?!

