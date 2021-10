Bralci v stiski: Čez noč nas je 1600 ostalo brez zdravnika

Kaj lahko storite, če ostanete brez zdravnika?



Ali se obetajo dodatne okrepitve v ZD Ljubljana?

Na nas se obračajo bralci, ki so ostali brez osebnega zdravnika. Tema pomanjkanja zdravnikov v splošnih in drugih ambulantah je pereča že zadnja leta, a kot kaže, se tudi v bližnji prihodnosti stvari ne bodo obrnile na bolje.»Osebna splošna zdravnica v ZD Bežigrad je nenadoma prenehala z delom, pacienti pa o tem niso bili obveščeni. Okoli 1600 pacientov je ostalo brez zdravnice,« nam je pisala bralka. Zanima jo, kaj lahko v takem primeru storijo pacienti, ki čez noč ostanejo brez zdravnika?Bralkapa je kar leto dni iskala osebnega zdravnika v Ljubljani, ki ga je pozneje našla med zasebniki s koncesijo.»Dobiti osebnega zdravnika s koncesijo v Ljubljani je prava znanost. Leta 2019 je iz ZD Metelkova odšla moja osebna zdravnica in takrat so me prerazporedili k drugemu osebnemu zdravniku. Leto dni kasneje pa sem nepričakovano dobila obvestilo, da je tudi ta zdravnik prenehal z delom v zdravstvenem domu. Ker niso imeli nikogar, ki bi te paciente prevzel, sem tako kot številni drugi pacienti sredi epidemije ostala brez osebnega zdravnika. V zdravstvenem domu so me zavračali en za drugim. V zadnjem letu so me v nujnih primerih, torej ob virozah, na PCR teste pošiljali tisti, ki so pač lahko tisti dan sprejeli moj klic. Po dobrem letu čakanja, da bodo v ZD Metelkova dobili kadrovske okrepitve in obljubah, da bom v zdravstvenem domu lahko dobila osebnega zdravnika, sem ga z mukami uspela najti pri zasebniku s koncesijo, a zdravnik tam dela le dvakrat na teden. Vseeno bolje to, kot da sem še vedno brez izbranega zdravnika,« je potožila Tanja.IZ ZD Ljubljana so nam odgovorili, da so v primeru prenehanja zaposlitve zdravnika pacienti o tem pravočasni obveščeni. Kot pravijo, jih mora v skladu z obstoječo zakonodajo o tem obvestiti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ob odhodu zdravnika obveščajo tudi na vratih ambulant in spletni strani.Seznam zdravnikov in zobozdravnikov ZD Ljubljana, ki še sprejemajo nove paciente, je objavljen na spletni strani ZD Ljubljana , a med njimi ne boste našli družinskega zdravnika, saj trenutno ni takega, ki bi še sprejemal nove paciente. Na območju Mestne občine Ljubljana je še nekaj ambulant družinske medicine, koncesionarjev, ki še sprejemajo nove paciente. Osebam brez izbranega zdravnika svetujejo, da se za opredelitev obrnejo nanje.Po vsej državi se zdravstveni domovi soočajo z znatnim pomanjkanjem specialistov družinske medicine, kot pravijo, zaradi premajhnega zanimanja mladih zdravnikov za specializacijo iz družinske medicine.V ZD Ljubljana manko zdravnikov nadomeščajo tako, da zaposlijo vse, ki imajo pogoje, da lahko izvajajo zdravstvene storitve in so na trgu dela, zdravnike pa vabijo tudi iz tujine.Proti koncu leta 2020 so v ZD Ljubljana zaposlili dva nova specialista družinske medicine, v letu 2021 tri. Dodatnih zaposlitev na objavljena prosta delovna mesta, zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov družinske medicine na trgu dela, letos ni bilo.Poteka tudi zaposlitev 10 zdravnikov iz tretjih držav, vendar so ti postopki dolgotrajni in v velikem deležu neodvisni od ZD Ljubljana.