Pravilo na avtocesti, ki se ne spoštuje, policija pa ne kaznuje

Prehitevalni pas imajo vsi za svojega

nadzorovanje in urejanje prometa na avtomobilskih in hitrih cestah,

ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov,

preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj ter njihovih storilcev,

preiskovanje prometnih nesreč,

opozarjanje pristojnih organov in organizacij na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih neustreznih vozno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne opreme in signalizacije ter ukrepanje v skladu s predpisi,

sodelovanje pri zavarovanju izrednih in posebnih prevozov ter izvajanje predpisanih nalog pri športnih in drugih prireditvah na cestah.



Po prehitevalnem pasu le prehitevamo, vožnja po desnem pasu avtoceste

Imate zgodbo za nas? Pišite nam!

Minister za infrastrukturoje v soboto sporočil, da so se z Darsom dogovorili, da bo od 1. novembra naprej veljajo, da tovornjaki ne smejo prehitevati med 6. in 18. uro na celotnem avtocestnem križu (zdaj to velja zgolj za relacijo Šentilj-Koper). To naj bi prineslo bolj tekočo vožnjo po vseh delih slovenske avtoceste.Bralci se večinoma strinjajo, da gre za dober ukrep, a kar nekaj se jih je oglasilo, češ da so na avtocesti nekateri drugi problemi bolj pereči. Tako bralecpiše (nelektorirano): »Vsak dan se vozim po primorski avtocesti. Opažam isti problem. Tretji pas sameva. Vozniki sploh ne poznajo pravil ali pa so na "počitnicah". Predlagam, da se voznike obvešča o novostih po tv. Recimo 5 min. pred dnevnikom ob 19.uri. Pa tudi vožnjo po skrajnem levem pasu imajo praktično vsi za svojo, namesto, da se po prehitevanju umaknejo na vozni pas ali celo na sedaj "odstavni pas". Manjka obveščanje voznikov!« Drugemu bralcu se zdi, da avtocestna policija ne preverja dovolj: »Avtocestna policija je prisotna na AC, ampak raje preverja ali so vozniki privezani z varnostnim pasom, ob tem odreja preizkuse alkoholiziranosti treznim voznikom, s problematiko, ki jo izpostavljate pa se ne ukvarja!?« Tretji bralec pa meni: »Kje je avtocestna policija ? Včeraj sem se peljal Maribor - Portorož in nazaj. Romuni s prikolico (omejitev 80 km/uro), na prikolici nalepka max.8o, oni pa komot 130.«Med najpomembnejšimi nalogami avtocestne policije so:Kaj pa pravi zakon o prehitevanju po desnem voznem pasu? Med pogostimi vprašanji in pogovori na strani policije je tole vprašanje: Velikokrat je kolona vozil na prehitevalnem pasu avtoceste počasnejša od moje hitrosti na desnem pasu, zato sem v dvomih, ali lahko nadaljujem z vožnjo z nezmanjšano hitrostjo, ali naj hitrost zmanjšam glede na hitrost kolone vozil na prehitevalnem.Odgovor: »Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani, prehitevanje po desni strani ni dovoljeno, razen na ploščadi z več prometnimi pasovi, v katero se razširi smerno vozišče pred cestninsko postajo, na kateri je hitrost omejena na največ 60 km/h idr. Ob upoštevanju 15. in 33. točke prvega odstavka 3. člena zakona o pravilih cestnega prometa se ne šteje za prehitevanje hitrejša vožnja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj dva prometna pasova za vožnjo v isto smer.Pojasnilo se nanaša na vaše vprašanje, kako ravnati, če ste na desnem prometnem pasu hitrejši od vozil na vaši levi.«Kaj pa konstantna vožnja po prehitevalnem pasu? »Kakor izhaja iz določil 30. člena zakona o pravilih cestnega prometa stalna vožnja po levem prometnem (prehitevalnem pasu) pasu avtoceste ni dovoljena. Po levem pasu izključno prehitevamo. Kadar se odločite za prehitevanje vozila pred seboj, bodite prepričani, da vozilo pred vami vozi dovolj počasi oziroma da boste vi dovolj hitri za varno prehitevanje. Pri tem ne pozabite na omejitev hitrosti, hkrati pa se prepričajte, da za vami na prehitevalnem pasu ni nikogar. Vozilu pred vami se približajte in ga prehitite v najkrajšem možnem času ter se nato vrnite na desni pas. Tovrstna problematika nastaja predvsem v času prometnih konic (dnevne migracije), ko je prometni tok v posamezni smeri močno povečan.«