Minister sporočil spremembo na avtocesti, a ljudje opozarjajo na nekaj drugega

Januarja letos je v Sloveniji stopilo v veljavo pravilo, ki prepoveduje prehitevanja za tovorna vozila, težja od 7,5 t, na avtocesti med Šentiljem in Koprom. Minister za infrastrukturopa je na Twitterju zdaj sporočil, da bo z novembrom še ena sprememba. »z Darsom smo se dogovorili, da bo s 1.11. prepoved prehitevanja za tovorna vozila veljala po celotnem AC omrežju,« je zapisalPravilo velja na prometno najbolj obremenjeni avtocesti A1, in sicer čez dan, med 6. in 18. uro, v nočnem času pa tovornjaki še vedno lahko prehitevajo. Je pa prehitevanje težkih tovornjakov na tej avtocesti še vedno dovoljeno na odsekih, kjer so trije vozni pasovi, torej tudi pas za počasna vozila. Na nekaterih odsekih celotnega avtocestnega omrežja sicer že zdaj velja, da tovornjaki ne smejo prehitevati v času jutranje in popoldanske prometne konice. Ob tem je prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano v predorih in na razcepih, pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah.Na njegovo objavo pa se je odzvalo nemalo tviterašev, ki so izpostavilu težavo, ki je vidna na vseh delih avtoceste. »Super novica, sedaj pa še nekaj ukrenite, da bodo ljudje začeli uporabljati skrajno drsni pas, tam kjer so trije pasovi. Na vrhniškem klancu se vsi in tudi avtodomi in avtomobili s prikolicami peljejo 80 km/h po srednjem pasu, skrajno desni pas pa samuje!.« Podobno nekdo drug: »Povzročili ste novo težavo - vozniki, ki so nekje kupili vinjeto za prehitevalni in zgolj prehitevalni pas so povzročili zastoje tudi na prehitevalnih pasovih. Pa sem vsak dan na AC, o prometni @policija_si ne duha ne sluha.«