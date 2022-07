Bralca Roka vrglo na rit, ko je videl cenik: 350 evrov za eno pivo! (FOTO)

Grški otok Mikonos je ena glavnih turističnih točk v Grčiji, njegove slikovite plaže in živahno nočno življenje pa vsako leto privabijo več sto tisoč obiskovalcev, med katerimi so tudi znane osebnosti. Tudi letos tam dopustujejo številni Slovenci, med drugimi Anja Jenko, Katarina Benček in Tina Gaber. Tam je pred časom letoval Luka Dončić, pa igralka Nina Ivanič z družino.

Je pa otok znan po svojih butičnih hotelih, restavracijah in klubih, kjer so cene milo rečeno nore. Bralec Rok je v plažnem baru Oyster doživel hladno prho, ko je odprl cenik. Najšokantnejša je bila cena lokalnega ustekleničenega piva – 350 evrov! Tudi druge cene so bile hudo visoke in vsekakor neprimerne za turista, ki na bančnem računa nima milijonov v dolarjih ali evrih ...

FOTO: Rok, bralec poročevalec

FOTO: Rok, bralec poročevalec

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.