Bomo vračali turistične bone? »To sem slišala od več ljudi na različnih lokacijah«

Na uredništvo nam je pisala bralka, da se po Sloveniji govori o »obveznem vračanju turističnih bonov«, kar je slišala od več ljudi na različnih lokacijah.

Turistični boni 2021 so bili uporabni na nekoliko širšem segmentu kot turistični boni 2020, ki so še veljali do konca leta 2021. Seznam dejavnosti je obsegal od gostinskih in nastanitvenih dejavnosti, do potovalnih agencij, muzejev, fitnesov, kinematografov, zabaviščnih parkov in najemov vodnih plovil in športne opreme.

Kaj pravijo na pristojnem ministrstvu?

»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ne predvideva nikakršnih aktivnosti, ukrepov oziroma priprave predpisov, ki bi povzročili kakršnokoli vračanje dobroimetja, ki je bilo prebivalcem Republike Slovenije na voljo v obliki turističnih bonov 2020 in bonov 2021. Navedeno z našega vidika torej takšno pisanje nima osnove. Turistična panoga v Sloveniji okreva hitreje, kot je bilo predvideno, v letu 2022 so se začeli vračati tudi tuji gostje, spodbuda v obliki turističnih bonov 2020 in bonov 2021 je tudi pripomogla k temu, da smo domači gostje pomagali ohraniti ponudbo gostinskih, turističnih, športnih, kulturnih in drugih povezanih storitev, hkrati pa smo bolj spoznali našo deželo kot turistično destinacijo,« nam je odgovorila Mirjam Zdovc, Služba za odnose z javnostmi.

Imate tudi vi zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca: