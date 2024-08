Bodite pozorni na novo spletno prevaro, imenovano »poškodovana pošiljka«

Policija letos zaznava povečano število zlorab plačilnih kartic komitentov slovenskih bank, vse bolj pretkani pa so tudi »facebook kriminalci«, ki ustvarjajo nove strani in se izdajajo za uveljavljena podjetja, o čemer smo že pisali tukaj.

Zdaj pa se je pojavila nova prevara preko sms sporočil, ki jih dobite na mobilni telefon, pod katere se podpišejo Lep dan ekipa EVRI, na katero nas je opozorila bralka Meri, ki nam je poslala spodnjo fotografijo z zapisom:

»Zunanja embalaža poštnega paketa EVRI je bila med transportom poškodovana, zaradi česar so se podatki o naslovu izgubili in ni bilo mogoče dostaviti. Ne pozabite posodobiti naslova na povezavi v 12 urah.«

Spletna prevara FOTO: Bralka Meri

Policija svetuje

Policija tiste, ki so že bili ogoljufani na spletu, dodatno opozarja: »Spletni goljufi razpolagajo s seznami, kjer so osebni in kontaktni podatki tistih, ki so bili oškodovani s spletnimi goljufijami. Zato vas lahko nekaj mesecev ali celo nekaj let po oškodovanju pokličejo ali vam pošljejo elektronsko pošto ter lažno prikazujejo, da obstaja možnost povrnitve sredstev.

Običajno za vračilo sredstev zahtevajo plačilo v višini 10 odstotkov (ali več) predhodno izgubljenega denarja. Kljub plačilu pa izgubljenih sredstev oškodovanci nikoli ne dobijo povrnjenih.«