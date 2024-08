Ste naleteli na takšno objavo? Veliko slovensko podjetje opozarja: »Gre za poskus prevare«

Policija letos zaznava povečano število zlorab plačilnih kartic komitentov slovenskih bank, vse bolj pretkani pa so tudi »Facebook-kriminalci«, ki ustvarjajo nove strani, ki se izdajajo za uveljavljena podjetja.

Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka SMS obvestila ali elektronska sporočila, lahko pa preko družbenih omrežij promovirajo svoje objave, preko katerih dobijo vaše podatke, če nanje kliknete in jih izpolnite.

O novi prevari opozarjajo pri Petrolu. FOTO: Bralec Jože

Tokrat je tarča spletne prevare postal Petrol, za katerega se izdaja nova stran na Facebooku. Javnosti ponuja nakup Petrolovih delnic in obljublja visok mesečni dohodek.

»Navedeno obvestilo ne drži, gre za poskus prevare,« so svojim strankam sporočili iz podjetja. Takšnih objav ne klikajte, nikakor pa ne vnašajte svojih osebnih podatkov. Ne odpirajte morebitnih povezav, ki bi jih od teh strani prejeli.

Preverite na uradni strani

»Vse uradne promocije in nagradne igre Petrola si lahko vedno ogledate na naši uradni spletni strani,« so še zapisali. To je tudi sicer zlato pravilo na spletu: če naletite na dobro ponudbo, raje odprite nov zavihek oz. novo okno, poiščite uradno spletno stran domnevnega ponudnika in tam preverite, ali akcija resnično obstaja.

Zlasti pa pomagajte ljudem, ki so podvrženi raznim prevaram: starejšim in manj informacijsko pismenim. Pogovarjajte se z njimi in jim pojasnite, kako naj ravnajo.