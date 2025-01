Zmeda pri krstu nasmejala mnoge, mama narobe razumela duhovnika in si začela odkrivati prsi (VIDEO)

Med pravoslavnim krstom otroka je nastal zabaven nesporazum, ki je povzročil val smeha na spletu.

Na posnetku, ki kroži po družbenih omrežjih, je videti krstni obred, v katerem duhovnik reče: »Odkrijte prsi.« S tem je mislil na otroka, da bi izvedel obred maziljenja. Vendar je mlada mamica napačno razumela navodilo in začela razkrivati svoje prsi.

Ko je hitro dojela svojo napako, se je popravila in rekla: »Aha, otroku.« Duhovnik in vsi navzoči so se ob tem prizoru nasmejali. Posnetek je postal pravi hit na Instagramu in zbral več deset tisoč ogledov ter več kot 40.000 všečkov.

Uporabniki v komentarjih so se pošalili na račun situacije, nekateri so izrazili sočutje do zmedene mamice, drugi pa pojasnili, da je maziljenje del običaja pri krstu. Med obredom duhovnik otroka namaže z oljem po prsih, rokah in čelu kot simbol očiščenja in blagoslova.

Kljub zabavni situaciji pa ostaja vprašanje, ali je bil dogodek spontan ali morda insceniran za kamero. Ne glede na to, je posnetek nasmejal mnoge in postal priljubljena vsebina na družbenih omrežjih, poroča 24sata.hr.

