To je nadškof, ki je ščitil enega najhujših pedofilov. Zdaj sicer odhaja, a ... (FOTO in VIDEO)

Vodja Anglikanske cerkve, canterburyjski nadškof Justin Welby, s tem tednom končuje opravljanjem svojih dolžnosti, potem ko je odstopil zaradi škandala s prikrivanjem spolnih zlorab, njegov začasni naslednik pa ima podobne težave, zaradi česar je Anglikanska cerkev v hudih težavah. Welbyjeve uradne dolžnosti bo do izbire Welbyjevega naslednika prevzel yorški nadškof Stephen Cottrell. Cottrell je pod nadzorom, potem ko je BBC razkril, da je duhovniku dovolil ohraniti službo, čeprav je vedel, da mu je Cerkev prepovedala biti sam z otroki in da je žrtvi spolne zlorabe plačal odškodnino. Opravičil se je, ker ni ukrepal prej, in dejal, da je duhovnika Davida Tudorja suspendiral ob prvi priložnosti. Oktobra je Cerkev sicer Tudorju dosmrtno prepovedala službovanje.

Pedofil delal kot prostovoljec v krščanskih poletnih taborih

69-letni Welby je novembra lani napovedal svoj odstop, potem ko je neodvisna preiskava ugotovila, da ni storil dovolj, da bi pred sodišče pripeljal enega najhujših pedofilov Johna Smytha, ki je bil pred desetletji prostovoljec v krščanskih poletnih taborih in leta 2018 umrl.

Welby, vodja 85 milijonov anglikancev po vsem svetu, je ob odstopu dejal, da mora prevzeti »osebno in institucionalno odgovornost« za neukrepanje glede »gnusnih zlorab«.

Britanci vse manj verni, Cerkev bi se lahko kmalu znašla brez nadškofa

Hkrati se Cerkev v Veliki Britaniji spopada z upadom vere in notranjimi delitvami glede pristopa do istospolnih parov v svojih skupnostih.

Poročilo iz leta 2019 pravi, da Britanci postajajo bolj sekularni, saj se nekaj več kot tretjina javnosti opredeljuje za kristjane v primerjavi s 66 odstotki leta 1983, ko je BSA (British Social Attitudes) začela meriti versko opredeljenost.

»Trenutne razmere ustvarjajo skrb vzbujajočo ranljivost za Cerkev,« je dejala Linda Woodhead, vodja oddelka za teologijo in verske študije na King's College v Londonu. »Cerkev bi se lahko kmalu znašla brez nadškofa.«