Ženska v hostlu želela snemati seks s poročenimi moškimi, lastniki so jo vrgli ven

Obstaja mnogo razlogov, da ljudje rezervirajo sobo v hostlu. Naj gre za postanek med dolgim ​​potovanjem ali kaj drugega - ustvarjalka vsebin za odrasle, Bonnie Blue, je spregovorila o nedavnem incidentu, ko so jo iz hostla pregnali lastniki.

V podkastu Double Dose je voditeljicama, Talii Maddison in Annie Knight, povedala: »Prišla sem v hostel in načrtovala, da bom tam snemala vso noč. Želela sem se zabavati s turisti in poročenimi moškimi. Že takoj ob vstopu mi je ženska, ki je tam delala, rekla, da naj malo počakam.«

Vedeli so, da pri njih snema

»Mislila sem - malo nevljudno, ampak morda ima slab dan. A potem je pripeljala dva varnostnika in rekla, da ne smem biti tukaj.« Bonnie je bila zmedena, saj je rezervirala tri sobe. Toda varnostnika sta bila neomajna, da ne more ostati, zato je prosila za pojasnilo.

Nadaljevala je: »Ženska je rekla: 'Videli smo tvoj zadnji video'.« Poskušala se je pretvarjati, da ne ve, o čem govorijo, a so dejali, da vedo, da je že snemala pri njih. »Rekla sem jim: Morali bi biti hvaležni, ker je polno zasedeno samo zato, ker sem sledilcem povedala, da prihajam sem. In drugič, če mislite, da ljudje ne seksajo v teh hostlih, se motite,« je razkrila.

»Preden grem tja, vse pospravim, mislim, ljudje se drogirajo in pijejo, jaz samo seksam v teh sobah, če imate težave s tem, morate posodobiti svojo politiko. Kaj, ali imate sobo, iz katere ste to gledali? Za ogled ste video morali kupiti,« jim je še zabrusila.