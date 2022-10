Zbralo se je 372 Nigelov, prišel tudi kuža s tem imenom

V britanskem registru rojstev zadnja leta novorojencev po imenu Nigel ni. Nigel Smith je zato sklenil svoje ime počastiti s posebnim festivalom. In ker ga je odziv soimenjakov navdušil, je dogodek nedavno ponovil: v pubu Fleece Inn v Worcestershiru je bilo pred dnevi spet veselo, zbralo se je kar 372 udeležencev po imenu Nigel.

Z vseh vetrov

Pa ne le z Otoka, prišli so z vseh koncev sveta, med drugim iz Los Angelesa, s Floride, iz Teksasa, Španije ter celo iz Nikaragve in Zimbabveja! Najstarejši Nigel na dogodku je star 84 let, prišel pa je iz ZDA, najmlajši pa jih šteje 30 in je Britanec, je pojasnil Smith, ponosen, da se tradicija druženja soimenjakov nadaljuje. Nigeli so skupaj nazdravili s pivom, s prostovoljnimi prispevki pa so zbrali polčetrti tisočak za britansko združenje za srce. »Bilo je čudovito! Zdelo se je, kakor da bi se poznali že od nekdaj, čeprav imamo skupno le ime. Nekateri so prišli že drugič, od prvega srečanja so spoznali še kakšnega Nigela in ga pripeljali s seboj, prišel je celo kuža po imenu Nigel, tako da se naša tradicija zanesljivo nadaljuje,« je zadovoljen pobudnik, ki nov zbor Nigelov načrtuje za leto 2025.

Festival je doživel že drugo uspešno izvedbo.

Prvega je organiziral 2019., takrat se je odzvalo kar 432 soimenjakov, s čimer so udeleženci postavili tudi svetovni rekord v številu Nigelov na kupu. Letos jih je bilo nekoliko manj, kar Smith pripisuje posledicam pandemije, saj mnogi še vedno niso pripravljeni potovati, a kljub temu dogodek ocenjuje kot popoln uspeh.