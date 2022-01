Zasačen! Voznik tesle med vožnjo v strnjeni koloni gledal pornografijo (FOTO)

Ko na cesti naletimo na kolono, zna biti sila neprijetno in monotono. A tega ne moremo reči za sledeči primer. Zaokrožile so namreč fotografije voznika tesle, ki si je počasno vožnjo po Londonu krajšal z gledanjem pornografije.

Voznik, ki je bil za njim, je dogodek ovekovečil in zapisal: »Najprej se je zdelo, da gre skozi nekakšen katalog. Mislil sem si, ta pa je navihan. A ko smo se premikali, je voznik tapkal po zaslonu in povečeval fotografije, na katerih so bile gole ženske v različnih pozah. Bil sem šokiran. Očitno je šlo za neko spletno stran za odrasle, on pa se je med vožnjo enostavno sprehodil po njej.« Dodal je še, da mu vsaj enkrat v gneči ni bilo dolgčas ...