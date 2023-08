Zaprisežena rastlinojedka ozdravela z mesom

Potem ko so ji odkrili raka na dojkah in ji obe odstranili, so ji zdravniki svetovali, naj se drži diete, ki temelji na uživanju rastlinske hrane. Osemintridesetletna Angela Lerro jih je ubogala in kmalu se na njenem krožniku ni znašlo skoraj nič drugega kot zelenjava. Ta naj bi bila sicer dobra za zdravje, trdijo zdravstveni strokovnjaki po vsem svetu, usoda, ki je doletela nesrečno žensko iz Los Angelesa, pa priča o tem, da slovenski rek, da je tudi dobrih stvari lahko preveč, še kako drži.

Angela, ki se je zelenjavne diete držala tri leta po operaciji 2013., je nenadoma začela izgubljati zavest. Na dan je padla skupaj tudi do dvajsetkrat. Poleg tega so ji izbruhnili kožni izpuščaji, nenehno se je počutila prestrašeno, zmanjkovalo ji je zraka. Njeno telo se je tako napihnilo, da je bila videti kot nosečnica, čeprav je jedla zgolj nizkokalorično hrano. Po pomoč se je najprej obrnila k reiki mojstru, ta je dejal, da je njena reakcija posledica raka. Uradna medicina pa je ugotovila, da gre vendarle za nekaj drugega, in sicer za lymsko bolezen, za katero je, kot kaže, nevede trpela več kot 30 let.

Jedilnik je spremenila, ko je zbolela za rakom na dojkah.

Spreobrnjena rastlinojedka

»Med odraščanjem sem imela neprestano alergije, nevrološke težave, astmo in probleme s prebavo, vendar mi nikoli niso postavili nobene diagnoze,« se spominja. Odkritje jo je spodbudilo, da je znova uvrstila na jedilnik meso – in ozdravela. »Mislila sem, da bom zaradi prehranjevanja z večinoma rastlinsko hrano bolj zdrava, v resnici pa se mi je zaradi tega zdravje slabšalo,« je povedala spletnemu portalu Make The Headlines.

Zaradi rastlinske hrane je bila napihnjena.

Kot je razložila, je to zato, ker je v večini rastlin veliko histamina, salicilatov in oksalatov, ki jih telo, ko sta črevesje in jetra okvarjena, ne more pravilno prebaviti, kar lahko povzroči množico avtoimunskih zdravstvenih težav. Leta 2021 se je odločila, da bo opustila rastlinsko hrano, in zdaj se prehranjuje skoraj izključno z mesom. »Prehrana, sestavljena pretežno iz mesa, izstrada bakterije in parazite v našem črevesju, ki povzročajo te bolezni, in daje telesu prostor, ki ga potrebuje, da se povrne v ravnovesje in ozdravi,« zdaj pravi spreobrnjena rastlinojedka, ki bi po novem najbrž vsakomur priporočila, naj raje zagrize v sočen zrezek kot v cvetačo.