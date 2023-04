Zakonca sta prepričana: kopalnico je preprosteje pomivati gol

Medtem ko se nekateri zgražajo celo nad golimi kipi antične umetnosti, drugi brez golote, tudi lastne, preprosto ne morejo. Med slednje spadata britanska zakonca Fiona in Michael Discombe, ki sta zapravila že na tisoče funtov, da bi obredla karseda veliko nudističnih koncev po svetu. Par, 54-letnica in 51-letnik iz Sussexa, sta prvič odvrgla oblačila pred dvajsetimi leti na medenih tednih v Grčiji, od takrat pa ju nič ne more ustaviti. »V samotnem grškem zalivu ni bilo nikogar, le midva in še neki par. Opazila sva, da sta gola,« se spominja Fiona. Ker sta se oblečena ob golem paru počutila neprijetno, sta še onadva odvrgla oblačila. »Prvič v življenju sem se počutila osvobojeno. Končno sem sprejela svoje telo takšno, kot je, in se nisem vznemirila, kaj si ljudje mislijo o meni,« je navdušena. Izkušnja golote je bila tako čudovita, da sta se odločila, da ju bo spremljala še naprej.

Sosedje so se njune golote navadili.

Sprva sta bila gola le na nudističnih plažah na potovanjih, nato pa sta goloto uvedla še doma. »Veliko bolj udobno je čistiti kopalnico z belilom, če na sebi nimaš oblačil, ki bi jih lahko poškodoval,« pravi Fiona. Sosedje so bili sprva nad parom, ki gol teka po hiši, sicer šokirani, a so se posebnežev sčasoma privadili.

V oblačilih ju boste redko srečali. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Preden sta se predala goloti, sta menila, da je nudizem nekakšna tajna družba in da ima predvsem veliko opraviti s spolnostjo. Danes vesta, da ni tako, golota in druženje z drugimi nagci pa sta obema pomagala, da sta se znebila kompleksov v zvezi s svojimi telesi. Čeprav so njuni bližnji razumevajoči do njunega golega početja, pa širša okolica ni vselej navdušena. Ko sta se nekoč udeležila golega pohoda, so ju nekateri obtoževali, da sta perverzneža. Kljub temu ne nameravata odnehati, razkrivanje prednosti golega življenjskega sloga širši javnosti pa sta si zadala za svoje poslanstvo.