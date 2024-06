Za Everest dovolj trening po stopnicah

Če ste kolikor toliko pri močeh, boste z lahkoto premagali tudi najvišjo goro na svetu Mount Everest (8848 metrov nadmorske višine). Tako trdi 35-letni milijonar Neel Parekh iz Kalifornije, ki se je na streho sveta povzpel skupaj z ženo. Podjetnik je pred vzponom treniral pičle tri tedne. Trening je bil mešanica boksa in dvourne hoje v hribe.

»Trdno sem prepričan, da lahko to naredi vsak povprečno telesno pripravljen. Pohod sam po sebi ni preveč tehničen. Dolgo je, ja, ampak to je pričakovano. Težki deli prihajajo iz nepričakovanega ...« je prepričan Parekh. Med podvigom so se mu najbolj grozni zdeli letališka steza, na kateri je pristal, dnevi, ko so hodili po sedem ur skupaj, pomanjkanje kisika in to, da se večji del poti ni mogel oprhati. Izziv so bili tudi viseči mostovi in neraven teren.

Devet dni je potreboval za vzpon in spust. FOTO: Kapulya/Getty Images

Najhujši del odprave je prišel četrti dan, ko je pohodnika presenetilo celodnevno deževje. Poleg vremena se je takrat v svojem dnevniku pritoževal tudi zaradi slabega spanca, saj so bile nastanitve, kot je dejal, neudobne. Sedmi dan se ga je lotila višinska bolezen. V glavi mu je tolklo zaradi pomanjkanja kisika in premalo pitja. To je bil zadnji veliki pohod pred prihodom v bazni tabor.

»Fizično sem bil med trekingom dobro. Nadmorska višina me je nekaj dni izčrpavala, a tega ne moreš natrenirati,« meni Parekh, prepričan, da bi se lahko človek na takšen vzpon pripravil zgolj z vsakodnevnim vzpenjanjem po stopnicah. Kljub milijonarjevemu prepričanju vam glede na število žrtev, ki jih vsako leto terja najvišja gora, posnemanje močno odsvetujemo.