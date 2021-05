Z vrtoglavico kar 64-krat na vlakec smrti

Avtomobila ne more voziti, saj mu vožnja povzroča prehudo vrtoglavico, a za čuda težav na vlakcu smrti in drugih adrenalinskih izzivih nima. Sean Evans je zato svojo glavo (in želodec) postavil pred velikansko preizkušnjo: sklenil je podreti Guinnessov rekord v številu voženj z vlakcem smrti v enem samem dnevu.



In uspelo mu je! Predhodnika, ki se je po istih nevarnih tirih avgusta 2019 zapeljal 63-krat, je ob podpori prijaznega osebja v zabaviščnem parku Alton Towers v angleški grofiji Staffordshire prehitel in postavil nov mejnik, 64 voženj, za kar je potreboval šest ur. Pred podvigom z legendarnim vlakcem Nemesis, ki velja za enega najdrznejših na svetu, nanj pa si upajo le najpogumnejši, ga ni ustavil niti dež, pojasnjuje, a poudarja, da se je po vsaki vožnji zgledno postavil v vrsto in ni nikogar prehiteval, saj si ni želel, da bi s svojo preveliko vnemo komu onemogočil ali pokvaril zabavo. No, osebje mu je vendarle priskočilo na pomoč, je priznal, ko je namreč ura udarila štiri popoldne in je park naznanil konec adrenalina, so Evansu dopustili še eno vožnjo in mu tako pomagali do rekorda, sicer bi zgolj izenačil dosežek predhodnika. Povprečno je opravil deset voženj na uro, vsaka traja povprečno 80 sekund. Proga Nemesis je dolga 716 metrov, najvišji del je od tal oddaljen 13 metrov. Vlakec po progi drvi s hitrostjo 81 kilometrov na uro, potniki pa na njem izkusijo pritisk gravitacijske sile kar 3,5 G. Proga ima štiri zavoje, na katerih potniki nenadoma obvisijo z glavo navzdol.

