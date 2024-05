Vplivnica obsojena na 11 let zapora, ker je »nakupovala v neprimernih oblačilih«

Manahel al-Otaibi je bila januarja obsojena na šokantno zaporno kazen, katere podrobnosti so objavljene šele zdaj. V odgovoru Združenim narodom država trdi, da je bila vplivnica zaprta zaradi »terorističnih kaznivih dejanj«.

Savdska skupina za človekove pravice Al Qst in Amnesty International sta kritizirala odločitev o zaprtju Manahel in menita, da pravih razlogov za kazen niso razkrili.

Savdska Arabija je zatrdila, da so kazen izrekli zaradi neprimerne obleke in uporabe oznake »odpravite moško skrbništvo« na Instagramu - oznaka se nanaša na to, da tamkajšnje ženske za vsako malenkost potrebujejo dovoljenje moškega.

V videoposnetku, naloženem na Instagram, je videti Manahel, kako nakupuje v trgovinah, oblečena v »nespodobna oblačila«, trdi sodišče, ki jo je obsodilo na več kot desetletje za zapahi.

Spremenili so zgodbo

Država zdaj trdi, da je bila »obsojena zaradi terorističnih kaznivih dejanj, ki nimajo vpliva na njeno svobodo izražanja ali njene objave na družbenih omrežjih«, je poročal The Sun. Združeni narodi so zaradi trditve kritizirali obsežne zakone o terorističnih dejanjih Savdske Arabije.

Manahel al-Otaibi je ljubiteljica športa. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Bissan Fakih, predstavnica Amnesty International za Savdsko Arabijo, je dejala: »Manahelina obsodba in 11-letna kazen je grozljiva, kruta krivica. S to kaznijo so savdske oblasti razkrile praznost svojih tako opevanih reform za pravice žensk v zadnjih letih in dokazali svoje srhljivo nasprotovanje mirnemu izražanju nestrinjanja.«

Zagovornica človekovih pravic, Lina Alhathloul, ki deluje v okviru humanitarne organizacije Al Qst, je dejala: »Manahelino zaupanje, da lahko živi svobodno, bi lahko bila pozitivna reklama za tako opevane reforme Mohameda bin Salmana za pravice žensk.«

»Namesto tega so savdske oblasti s tem, ko so jo aretirale in ji naložile to nezaslišano kazen, znova razgalile samovoljno in protislovno naravo svojih tako imenovanih reform ter njihovo odločenost, da imajo ženske v Savdski Arabiji pod strogim nadzorom.«

Savdska Arabija je v pismu ZN zanikala obtožbe. Manahel je bila pred tem aretirana že novembra 2022 v skladu z zakonom proti kibernetskemu kriminalu zaradi »nasprotovanja zakonom, ki se nanašajo na ženske«.