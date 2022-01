Veverica ustrahovala vaščane in poškodovala 18 ljudi

Prebivalci vasice Buckley v severnem delu Walesa si ves teden niso upali iz hiš, saj je nanje prežala krvoločna veverica. V samo 48 urah je napadla in obgrizla 18 ljudi, skoraj vsi so morali poiskati zdravniško pomoč, ne le zaradi potencialne nevarnosti, da je žival stekla, njeni ostri zobje so vsem prizadejali tako globoke rane, da so jim jih morali na urgenci šivati. »Ne vem, kaj je bilo narobe s to veverico, obnašala se je povsem psihopatsko. Pred dnevi sem do zabojnikov odnesla nekaj vreč s smetmi, ko je nenadoma skočila name in me ugriznila. Ne vem, morda je med smetmi iskala hrano, pa je mislila, da ji jo bom odnesla. Ljudje, ki pravijo, da so veverice ljubke živali, očitno še niso izkusili njihovega ugriza. Zobe mi je zarila okrog členka enega od prstov in tako močno stisnila, da se je nisem mogla otresti. Večkrat sem morala močno stresti z roko, da je končno spustila, mi je pa pri tem olupila kožo s členka,« je lokalnim medijem povedala Sheree Davidson, ki si je rano sicer povila sama doma, je pa odšla k zdravniku po cepivo proti tetanusu.

Potrebovali so šive. FOTO: Facebook

Še huje jo je odnesla 55-letnica, ki je veverico, živalca se ji ni zdela prav nič zlobna, opazila na vrtu. Kljub temu da se ji ni poskušala približati ali je hraniti, pa je žival nenadoma skočila nanjo in jo najprej ugriznila v vrat, nato še v dlan. Krike je slišala njena hči in pritekla na pomoč, takrat pa je veverica napadla še njo in jo trikrat ugriznila v roko.

Enemu od vaščanov je krvoločno veverico po nekaj dneh uspelo ujeti, zaprl jo je v kletko in poklical veterinarsko službo. Ker tako zelo napadalne in nevarne živali po zakonu ne smejo spustiti nazaj v divjino, so jo uspavali, niso pa preverili, ali je bila morda razlog za njeno nenavadno vedenje steklina.