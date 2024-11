Verniki pili odpadno vodo iz klime

Verniki v templju Banke Bihari v Vrindavanu v Indiji so stali v vrsti, da bi popili požirek vode, ki je tekla iz kipa slona, vdelanega v steno na zunanji strani svetišča. Prepričani, da gre za čudež, blagoslovljeno vodo s stopal gospoda Krišne, so stali v vrsti, da bi ujeli svojo kapljico, v tempelj so prihajali po tekočino celo s papirnatimi kozarci. V resnici je šlo za kondenzacijo iz klimatske naprave. Na napako so jih opozorili prav v templju.

»Spoštujemo vero, ki jo imajo ljudje, vendar jih moramo informirati,« je dejal skrbnik templja Dineš Gošvami, ki je povedal tudi, da bi prava blagoslovljena voda s Krišnovih stopal vsebovala še druge sestavine, kot so na primer lističi vrtnic. Pitje vode, ki jo izloča klimatska naprava, ni tako nedolžno, kot se morda zdi. V klimi se rade nabirajo bakterije in glive, ki povzročajo najrazličnejše zdravstvene težave in tudi resnejše, smrtno nevarne bolezni, kot je legionela. Kljub temu da bi morali biti hvaležni za opozorilo, pa so bili mnogi verniki jezni in razočarani. »Sem prihajamo v globoki veri in ta novica nam je strla srce,« je povedal eden od vernikov.

Stiliziran kipec slona, podoben tistemu, iz katerega je odtekala voda. FOTO: Gaurav Gupta/Getty Images

Drugi tudi po razkritju niso hoteli verjeti, da ne gre za pravo blagoslovljeno vodo. »Ta voda je prava, saj ima dobro karmo,« je dejala ena od vernic. Posnetki vernikov, ki se gnetejo za svojo kapljico tekočine iz klimatske naprave, so romali na splet, kjer so bili komentatorji precej neusmiljeni. Šokiralo jih je predvsem to, da verniki tudi po tem, ko so jim jasno povedali, za kaj gre in jim vse skupaj znanstveno razložili, niso prenehali verjeti v čudež.

Tempelj Banke Bihari stoji v Vrindavanu. FOTO: Sonu Pachouri/Getty Images

Dogodek je sprožil tudi vprašanja, kaj se sme početi z vodo iz klimatske naprave. Kot so ugotavljali v indijskih medijih, kjer se je novica najprej razširila, in na spletu, ni uporabna niti za rastline, saj ne vsebuje mineralov, lahko pa z njo denimo splakujemo stranišče.