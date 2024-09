V tej evropski državi na delo vabijo bitja z drugih planetov

Mnogo držav se spopada s pomanjkanjem delavcev, vsaj po Evropi je brezposelnost namreč že nekaj časa na rekordno nizki ravni. Nemčija ni nobena izjema, še posebno pa delovne sile primanjkuje v deželi Baden-Württemberg, ki meji na Švico in Francijo, tam pa imajo sedeže in obrate mnoge svetovno znane znamke, kot denimo Mercedes-Benz, Porsche in Bosch. Tudi tam že nekaj časa močno primanjkuje delavcev, predvsem v proizvodnji, projekcije pa kažejo, da jih bodo do leta 2030 v omenjeni nemški deželi potrebovali kar pol milijona.

Življenje v tem koncu Nemčije je sicer prijetno, pravijo tisti, ki so zbrali pogum in se tja v iskanju boljših priložnosti preselili, visok je tudi življenjski standard, podjetja, ki obupano iščejo delovno silo, pa obljubljajo marsikaj, v tej zvezni deželi imajo zaposleni denimo v povprečju 28,8 dneva dopusta na leto.

Pristajalna steza za vesoljske ladje

Ker kljub temu ne dobijo potrebnega števila ljudi, so se oblasti odločile, da bodo poskusile privabiti delavce ne le iz drugih nemških dežel in držav, temveč celo z drugih planetov. Tako so malo za šalo, v glavnem pa za promocijo in osvetlitev problema zasnovali in celo zgradili prvo pristajalno stezo za vesoljske ladje, h kateri spada še posebni terminal, kjer bodo prebivalcem drugih svetov izrekali dobrodošlico. Kje je treba pristati, je označeno z velikim svetlečim znakom, da bi bila pristajalna steza čim bolj vidna tudi iskalcem zaposlitve iz vesolja, pa so jo postavili na visoko planoto.

Tudi Winfried Kretschmann jih poziva: Pristanite tu! FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

»Pomanjkanje ustrezne delovne sile, delavcev z izkušnjami in potrebnim znanjem, je ena največjih težav našega časa,« je dejal ministrski predsednik Baden-Wüttenburga Winfried Kretschmann in nadaljeval: »Naša zvezna dežela bo potrebovala ogromno takšnih delavcev in moramo najti način, kako jih privabiti. Povsem vseeno nam je, od kod prihajajo, zato vsemu inteligentnemu življenju sporočamo: Pristanite tu.«