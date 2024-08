V megakompleksu živi do 18.000 ljudi

Slovenci smo znani po tem, da imamo težave s sosedi. Kaj bi šele bilo, če bi jih imeli več kot 3000? Prebivalci stanovanjske zgradbe v ruskem mestu Kudrovo jih imajo še veliko več, saj je v bloku skupaj kar 3708 stanovanj. Stavba ovalne oblike ima 35 različnih vhodov.

Stanovanjski kompleks v soseski Novy Okkervil so zgradili leta 2015 in velja za največjega v Rusiji. Enormna stavba se je leta 2021 znašla na spletu, kjer so jo komentatorji označili za človeško mravljišče.

Rusi mu pravijo tudi blok pošast. FOTO: Facebook

Primerjava je na mestu, saj se število prebivalcev giblje med 11.000 in 18.000. Kljub številčnosti sosedov je kompleks priljubljen, saj je na priročni lokaciji, v bližini infrastrukture in narave – tam sta gozd in reka s kopališčem, v kompleksu so zdravnik, trgovina, vrtec in šola ter športna dvorana z bazenom. Vse to omogoča, da stanovalcem po opravkih večinoma ni treba daleč. Stanovanja, ki se razprostirajo v od osem do 25 nadstropij visokih blokih, so večinoma dokaj prostorna, največja so velika 150 kvadratnih metrov.

Vseeno pa se je v temi nemara zapleteno vračati domov. Spletna publika se je razgovorila tudi o težavah, ki jih imajo najverjetneje poštarji, ko morajo prinesti paket kateremu od več tisoč stanovalcev.

Čeprav ogromen, pa ruski stanovanjski kompleks ni največji na svetu. Z bivanjskim kompleksom enormnih dimenzij se lahko pohvalijo tudi Kitajci. Kompleks Regent International v Hangzhouju daje streho nad glavo 20.000 ljudem.