V mapi z neželeno pošto našla obvestilo, ki ji je prineslo tri milijone

Iz dneva v dan v naš elektronski predal zajadra kakšno mamljivo sporočilo, ki obljublja bogato nagrado ali na kakšen drug način poskuša pritegniti pozornost. Gre seveda za neželeno pošto, t. i. spam, ki ponekod že samodejno roma v posebno mapo, njeni vsebini pa zato le redkokdo namenja pozornost.

Toda Laura Spears iz Oaklanda v Michinganu v ZDA je lahko neizmerno vesela, da je odprla tudi ta predal. V njem je namreč našla obvestilo loterije, da je njena srečka zadela kar tri milijone dolarjev!

»Na facebooku sem videla, da je dobitek na Mega Millons jackpotu precej visok, zato sem ustvarila račun in prek spleta kupila srečko. Nekaj dni pozneje sem med elektronsko pošto iskala neko sporočilo, zato sem odprla tudi mapo z neželeno pošto,« je opisala 55-letnica. »Videla sem sporočilo, da sem zadela nagrado. Nisem mogla verjeti, da bi to lahko bilo res. Da bi preverila, sem se ponovno prijavila v svoj račun in preverila srečko. Še zdaj sem v šoku, res sem zadela tri milijone,« je bila vzhičena.

Povedala je še, da bo dobitek razdelila med družinske člane in se predčasno upokojila.