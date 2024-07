Po smrti zaradi viagre: urolog in seksolog pojasnil, zakaj je čudežna tabletka nevarna

Mnoge je presenetila nekoliko nenavadna, a za moško zdravje pomembna novica, da je starejši gost hotela v srbskem Kragujevcu po večerji vzel zdravilo za spolno moč in kmalu zatem umrl. Po prvih informacijah naj bi vzel tablete nepreverjenega vira, ki se že leta nezakonito prodaja na tamkajšnjem trgu, poroča kurir.rs.

V oddaji Puls Srbije sta o tem spregovorila dr. Aleksandar Milošević, urolog in pevec Era Ojdanić.

Zdravnik je poudaril nevarnosti uporabe tovrstnih zdravil brez posveta z zdravnikom: »To je zelo žalostna novica, a močno opozorilo za druge ljudi, ki uživajo takšna zdravila nenadzorovano, brez recepta, brez medicinskega mnenja,« je dejal.

Dejal je, da imajo vsa zdravila tako pozitivne kot negativne strani, nenadzorovana uporaba pa ima lahko resne posledice.

»Za zdravila za spolno moč je treba najprej poznati izvor, vedeti, kdo je proizvajalec, zdravnik oz. kardiolog pa naj oceni, ali to zdravilo lahko uporabljate. Takšne snovi močno vplivajo na krvne žile, jih razširijo, zaradi tega srce trpi,« je pojasnil dr. Milošević.

Pevec trdi, da vzburjenost pride sama od sebe

Piskrček je pristavil tudi glasbenik Era Ojdanić: »Nikoli v življenju nisem uporabil nobene kemije za ljubljenje,« je dejal. Zdi se mu najpomembnejše, da smo zdravi v glavi in pravi, da ljubezen in vzburjenost prideta sami od sebe.

Povedal je tudi anekdoto o prijatelju, ki mu je ponudil eno takšnih zdravil. Rekel mu je: »Odnesi to svojemu sinu! Meni, sivolasemu staremu človeku, hvala bogu, to ni potrebno.«

Zdravstveno potrjena in neuradna »zdravila« niso enaka, je povedal Milošević. »Na trgu imamo veliko zdravil različnih proizvajalcev. Prihajajo iz Egipta, Indije, nekatera od teh so neregistrirana in niso preverjena za uporabo pri nas,« je dejal zdravnik.

Dodal je, da je treba vsako zdravilo uporabljati v skladu z mnenjem zdravnika specialista za ustrezno področje. Nenadzorovana uporaba zdravil namreč lahko povzroči resne zdravstvene težave in celo smrt, kot se je to zgodilo v primeru gosta hotela v Kragujevcu, piše kurir.rs.