Moški lažejo o dolžini

Razprava o idealni velikosti penisa je vedno aktualna in za številne moške tudi boleča. Spletne raziskave kažejo, da moški, ki imajo korenjaka, krajšega od 15 centimetrov, največkrat lažejo o njegovi dolžini in ji dodajajo tudi do 6 centimetrov, ženskam pa to zavajanje ni niti najmanj všeč, saj jasno vodi v razočaranje.

Kar tri od štirih so izjavile, da jih to močno odbija. Pretirava četrtina moških, več kot 40 odstotkov teh jemlje viagro, ki jim daje občutek, da je penis med spolnim odnosom večji.