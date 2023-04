Težave delodajalcev: v službi brez veganskih obrokov ni hotel delati

Delodajalci imajo čedalje večje težave pri iskanju delovne sile in tudi s tem, da zaposlene potem obdržijo. V ZDA je denimo nedavna raziskava pokazala, da kar 70 odstotkov milenijcev, torej tistih rojenih med letoma 1981 in 1996, ter pripadnikov generacije Z, ti so bili rojeni med 1996. in 2010., razmišlja o zamenjavi službe.

Prepričani, da si ne bodo mogli privoščiti varne starosti, na prvo mesto postavljajo lastno ugodje.

»Milenijci so med odraščanjem opazovali starše, ki jim je služba omogočala relativno varno in udobno življenje, lahko so najeli stanovanjski kredit, si privoščili počitnice, varčevali za starost. To so ponotranjili, misleč, da bo njihovo življenje enako, a vmes so se časi močno spremenili. Starejši milenijci so začeli obupovati, generacija, ki je prišla za njimi, pa je že odrasla s prepričanjem, da si nikoli ne bodo mogli privoščiti ničesar od prej omenjenega, zato so na prvo mesto postavili sebe in svoje ugodje,« je razložila sociologinja Pamela Aronson.

Med najpogostejšimi razlogi za menjavo službe so seveda (pre)nizka plača, nefleksibilne razmere za delo ter prehude obremenitve, najdejo pa se tudi takšni, ki so navedli bolj nenavadne razloge. Sredi vala množičnih odpovedi se je tako našel nekdo, ki je na spletnem forumu postavil vprašanje, zakaj so se odločili zamenjati službo, in odgovori so marsikoga nasmejali.

Delodajalci vedno težje najdejo delovno silo. FOTO: Gyro/Getty Images

Uporabnica z vzdevkom KK Garet je denimo pobrala šila in kopita, ko se je izkazalo, da so vsi njeni sodelavci podporniki Donalda Trumpa, njena rojakinja pa se ni mogla sprijazniti z novo preprogo, ki so jo položili v pisarni. Američanu Miku je prekipelo, ker so mu iz hladilnika sodelavci ves čas kradli malico. Uporabnica Jeni se ni mogla navaditi na novo, cenejšo kavo, ki so jo začeli ponujati v službenem baru, Thomaso pa se je pobral še pred razgovorom za službo, ko je med čakanjem obiskal restavracijo v podjetju in videl, da ne ponuja veganskih obrokov. Na razgovor ni čakala niti Maggs. Ko je pokukala v pisarno in opazila zastarelo opremo, je namreč sklenila, da v takšnem okolju ne more delati, obenem je bila prepričana, da ji delodajalec, ki nima denarja za spodobno pohištvo in naprave, najbrž ne bo ponudil ustreznega plačila.